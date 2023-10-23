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СМИ: Байден потеряет голоса мусульман на выборах из-за поддержки Израиля - РИА Новости, 23.10.2023
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17:38 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/smi-1904752676.html
СМИ: Байден потеряет голоса мусульман на выборах из-за поддержки Израиля
СМИ: Байден потеряет голоса мусульман на выборах из-за поддержки Израиля - РИА Новости, 23.10.2023
СМИ: Байден потеряет голоса мусульман на выборах из-за поддержки Израиля
Активная поддержка Израиля может стоить президенту США Джо Байдену голосов американцев арабского происхождения и мусульманского электората на предстоящих... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:38
2023-10-23T17:38
в мире
израиль
сша
россия
джо байден
дональд трамп
владимир путин
хамас
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Активная поддержка Израиля может стоить президенту США Джо Байдену голосов американцев арабского происхождения и мусульманского электората на предстоящих президентских выборах в 2024 году, пишет издание Politico со ссылкой на лидеров мусульманских общин в США. "Многие в арабских и мусульманских общинах США считают, что президент и его помощники были безрассудны в своей риторике, особенно в начале (обострения в Газе – ред.). Они все больше активизируют свои предупреждения, заявляя команде Байдена, что разочарование среди американцев арабского происхождения и мусульман может навредить его президентской гонке в следующем году", - пишет издание. Бывший чиновник госдепартамента и глава правозащитной мусульманской организации Ваэль Альзаят сообщил изданию, что представители его организации напрямую связывались с командой Байдена, чтобы выразить свои опасения о связи действий президента в вопросе эскалации палестино-израильского конфликта и приближающихся выборов. Как отмечает Politico, абсолютное большинство арабов и мусульман голосовали за Байдена на выборах в 2020 году. Несмотря на то, что они составляют сравнительно маленький процент электората, их поддержка может оказаться ключевой в ряде штатов, таких, как Мичиган и Пенсильвания. В то же время издание подчеркивает, что представители мусульманских общин не хотят голосовать и за экс-президента Дональда Трампа, придерживающегося антиисламских взглядов, они попросту могут не принять участия в выборах или проголосуют за других кандидатов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231023/slukhi-1904595523.html
https://ria.ru/20231023/ssha-1904740069.html
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в мире, израиль, сша, россия, джо байден, дональд трамп, владимир путин, хамас, politico, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, президентские выборы в сша
В мире, Израиль, США, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин, ХАМАС, Politico, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Президентские выборы в США
СМИ: Байден потеряет голоса мусульман на выборах из-за поддержки Израиля

Politico: Байден лишится голосов мусульман на выборах из-за поддержки Израиля

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Активная поддержка Израиля может стоить президенту США Джо Байдену голосов американцев арабского происхождения и мусульманского электората на предстоящих президентских выборах в 2024 году, пишет издание Politico со ссылкой на лидеров мусульманских общин в США.
«
"Многие в арабских и мусульманских общинах США считают, что президент и его помощники были безрассудны в своей риторике, особенно в начале (обострения в Газе – ред.). Они все больше активизируют свои предупреждения, заявляя команде Байдена, что разочарование среди американцев арабского происхождения и мусульман может навредить его президентской гонке в следующем году", - пишет издание.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
США опасаются слухов о том, что они тайно управляют Израилем, пишут СМИ
23 октября, 09:50
Бывший чиновник госдепартамента и глава правозащитной мусульманской организации Ваэль Альзаят сообщил изданию, что представители его организации напрямую связывались с командой Байдена, чтобы выразить свои опасения о связи действий президента в вопросе эскалации палестино-израильского конфликта и приближающихся выборов.
Как отмечает Politico, абсолютное большинство арабов и мусульман голосовали за Байдена на выборах в 2020 году. Несмотря на то, что они составляют сравнительно маленький процент электората, их поддержка может оказаться ключевой в ряде штатов, таких, как Мичиган и Пенсильвания.
В то же время издание подчеркивает, что представители мусульманских общин не хотят голосовать и за экс-президента Дональда Трампа, придерживающегося антиисламских взглядов, они попросту могут не принять участия в выборах или проголосуют за других кандидатов.
Погрузка на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
США важна прибыль, а не судьба Израиля или Палестины, заявила Ковитиди
23 октября, 16:58
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.
Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильСШАРоссияДжо БайденДональд ТрампВладимир ПутинХАМАСPoliticoООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПрезидентские выборы в США
 
 
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