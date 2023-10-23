https://ria.ru/20231023/smi-1904722556.html

Военная разведка Украины причастна к атаке дронов по Кремлю, пишет WP

Военная разведка Украины причастна к атаке дронов по Кремлю, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023

Военная разведка Украины причастна к атаке дронов по Кремлю, пишет WP

Главное управление разведки министерства обороны Украины причастно к десяткам пусков дронов по объектам в РФ, в том числе по Кремлю, утверждает газета... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:14

2023-10-23T16:14

2023-10-23T16:14

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

центральное разведывательное управление (цру)

бпла

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Главное управление разведки министерства обороны Украины причастно к десяткам пусков дронов по объектам в РФ, в том числе по Кремлю, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Главное управление разведки МО Украины использовало свой собственный парк беспилотников для проведения десятков атак на территорию РФ, в том числе ударов... поразивших здания в Москве. Среди них была операция в мае 2023 года, в ходе которой произошло возгорание участка кровли Кремля", - отметила газета со ссылкой на неназванных чиновников. Ранее Washington Post заявляла, что беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб. Кремль 3 мая заявил, что ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ, главы государства в тот момент в Кремле не было. В Москве с того же дня ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет на запуск не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти. Кроме того, на данный момент ограничения на полеты дронов введены во многих регионах РФ. Эти ограничения действуют до снятия режима базовой готовности.

https://ria.ru/20231023/tsru-1904700440.html

https://ria.ru/20231022/spetsoperatsiya-1903897573.html

россия

украина

москва

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россия, украина, москва, центральное разведывательное управление (цру), бпла