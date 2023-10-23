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Военная разведка Украины причастна к атаке дронов по Кремлю, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/smi-1904722556.html
Военная разведка Украины причастна к атаке дронов по Кремлю, пишет WP
Военная разведка Украины причастна к атаке дронов по Кремлю, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023
Военная разведка Украины причастна к атаке дронов по Кремлю, пишет WP
Главное управление разведки министерства обороны Украины причастно к десяткам пусков дронов по объектам в РФ, в том числе по Кремлю, утверждает газета... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:14
2023-10-23T16:14
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
центральное разведывательное управление (цру)
бпла
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Главное управление разведки министерства обороны Украины причастно к десяткам пусков дронов по объектам в РФ, в том числе по Кремлю, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Главное управление разведки МО Украины использовало свой собственный парк беспилотников для проведения десятков атак на территорию РФ, в том числе ударов... поразивших здания в Москве. Среди них была операция в мае 2023 года, в ходе которой произошло возгорание участка кровли Кремля", - отметила газета со ссылкой на неназванных чиновников. Ранее Washington Post заявляла, что беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб. Кремль 3 мая заявил, что ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ, главы государства в тот момент в Кремле не было. В Москве с того же дня ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет на запуск не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти. Кроме того, на данный момент ограничения на полеты дронов введены во многих регионах РФ. Эти ограничения действуют до снятия режима базовой готовности.
https://ria.ru/20231023/tsru-1904700440.html
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россия, украина, москва, центральное разведывательное управление (цру), бпла
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), БПЛА
Военная разведка Украины причастна к атаке дронов по Кремлю, пишет WP

WP: ГУР Украины причастно к пускам БПЛА по объектам в РФ, в том числе по Кремлю

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗнак "Бесполетная зона" на Красной площади в Москве
Знак Бесполетная зона на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Знак "Бесполетная зона" на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Главное управление разведки министерства обороны Украины причастно к десяткам пусков дронов по объектам в РФ, в том числе по Кремлю, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
«
"Главное управление разведки МО Украины использовало свой собственный парк беспилотников для проведения десятков атак на территорию РФ, в том числе ударов... поразивших здания в Москве. Среди них была операция в мае 2023 года, в ходе которой произошло возгорание участка кровли Кремля", - отметила газета со ссылкой на неназванных чиновников.
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
ЦРУ было против террора СБУ, но не прекращало поддержку Киева, пишет WP
23 октября, 15:41
Ранее Washington Post заявляла, что беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.
Кремль 3 мая заявил, что ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ, главы государства в тот момент в Кремле не было. В Москве с того же дня ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет на запуск не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти. Кроме того, на данный момент ограничения на полеты дронов введены во многих регионах РФ. Эти ограничения действуют до снятия режима базовой готовности.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.10.2023
22 октября, 16:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)БПЛА
 
 
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