https://ria.ru/20231023/smi-1904684870.html

Погибшая в Газе голландка спасла своих детей, отправив их к подруге

Погибшая в Газе голландка спасла своих детей, отправив их к подруге - РИА Новости, 23.10.2023

Погибшая в Газе голландка спасла своих детей, отправив их к подруге

Погибшая при обстреле сектора Газа в субботу 33-летняя гражданка Нидерландов Ислам аль-Ашкар за несколько часов до гибели отправила домой к подруге своих... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:57

2023-10-23T14:57

2023-10-23T14:58

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГААГА, 23 окт - РИА Новости. Погибшая при обстреле сектора Газа в субботу 33-летняя гражданка Нидерландов Ислам аль-Ашкар за несколько часов до гибели отправила домой к подруге своих четырех сыновей, рассказала ее подруга в эфире нидерландской телепрограммы Nieuwsuur. Сообщается, что проживавшая в нидерландском Дорне 33-летняя женщина приехала с мужем и четырьмя сыновьями в сектор Газа, чтобы навестить семью. На прошлой неделе они пытались покинуть Газу через Египет, однако это уже было невозможно. "Она позвонила мне, потому что у нее болела голова, она хотела отправить своих сыновей ко мне на несколько часов, чтобы они могли поиграть с моими детьми... Если бы она не сделала этого, они также были бы мертвы или ранены", - приводятся на сайте передачи слова подруги погибшей Нур Харазин, которая работает журналистом в Газе, как и муж погибшей. По ее словам, взрыв в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа, при котором погибла аль-Ашкар, произошел спустя всего несколько часов. Ранее сообщалось, что двадцать девять человек погибли, десятки получили ранения в результате налетов ВВС Израиля на сектор Газа в субботу вечером. По данным палестинского информационного агентства WAFA, люди погибали целыми семьями при бомбардировке жилых домов, а также от удара по ресторану на рынке лагеря беженцев Нусейрат. Там, по информации агентства, погибли восемь человек. В воскресенье глава нидерландского МИД Ханке Брюинс Слот подтвердила, что при обстреле сектора Газа погибла 33-летняя гражданка Нидерландов. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231023/peskov-1904634390.html

https://ria.ru/20231016/evakuatsiya-1903121938.html

https://ria.ru/20231007/izrail-1901183139.html

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в мире, израиль, россия, нидерланды, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году