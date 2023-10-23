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Американские беспилотники два раза нарушили воздушное пространство Сирии
Американские беспилотники два раза нарушили воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 23.10.2023
Американские беспилотники два раза нарушили воздушное пространство Сирии
Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки дважды нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T22:05
2023-10-23T22:05
2023-10-23T22:05
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки дважды нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить на брифинге. Он отметил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
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в мире, сирия, сша, эт-танф, rafale, f-16, f-15se, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, США, Эт-Танф, Rafale, F-16, F-15SE, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Американские беспилотники два раза нарушили воздушное пространство Сирии
США в Сирии за сутки два раза нарушили протоколы деконфликтации