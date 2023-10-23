Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО
Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о приеме Швеции в НАТО
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО, сообщили РИА Новости в администрации главы республики.
"Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом (Турции) Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания Турции", — говорится в заявлении.
Швеция подала заявку в НАТО в мае прошлого года вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля стала 31-м членом блока. Стокгольм пока не получил окончательного одобрения от Будапешта и Анкары. Так, Турция увязывает ратификацию запроса с выполнением Швецией обещаний по борьбе с терроризмом, в том числе с прекращением акций с сожжением Корана.
В июле Швеция, будучи членом Евросоюза, согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС в обмен на ратификацию заявки страны в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы вступления Стокгольма в блок и присоединения Анкары к союзу "между собой не связаны".
Венгрия, в свою очередь, отложила голосование о приеме королевства в НАТО, поскольку Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в альянс будет иметь негативные последствия. По его словам, Москва примет меры аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.