https://ria.ru/20231023/shvetsiya-1904743736.html

Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО

Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО - РИА Новости, 23.10.2023

Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО, сообщили РИА Новости в администрации главы... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:12

2023-10-23T17:12

2023-10-23T18:23

в мире

швеция

турция

нато

реджеп тайип эрдоган

венгрия

стокгольм (город)

дмитрий песков

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АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО, сообщили РИА Новости в администрации главы республики."Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом (Турции) Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания Турции", — говорится в заявлении.Швеция подала заявку в НАТО в мае прошлого года вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля стала 31-м членом блока. Стокгольм пока не получил окончательного одобрения от Будапешта и Анкары. Так, Турция увязывает ратификацию запроса с выполнением Швецией обещаний по борьбе с терроризмом, в том числе с прекращением акций с сожжением Корана. Венгрия, в свою очередь, отложила голосование о приеме королевства в НАТО, поскольку Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в альянс будет иметь негативные последствия. По его словам, Москва примет меры аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.

https://ria.ru/20230928/nato-1899287666.html

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финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, турция, нато, реджеп тайип эрдоган, венгрия, стокгольм (город), дмитрий песков, финляндия