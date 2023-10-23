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Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО - РИА Новости, 23.10.2023
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17:12 23.10.2023 (обновлено: 18:23 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/shvetsiya-1904743736.html
Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО
Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО - РИА Новости, 23.10.2023
Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО, сообщили РИА Новости в администрации главы... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:12
2023-10-23T18:23
в мире
швеция
турция
нато
реджеп тайип эрдоган
венгрия
стокгольм (город)
дмитрий песков
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АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО, сообщили РИА Новости в администрации главы республики."Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом (Турции) Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания Турции", — говорится в заявлении.Швеция подала заявку в НАТО в мае прошлого года вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля стала 31-м членом блока. Стокгольм пока не получил окончательного одобрения от Будапешта и Анкары. Так, Турция увязывает ратификацию запроса с выполнением Швецией обещаний по борьбе с терроризмом, в том числе с прекращением акций с сожжением Корана. Венгрия, в свою очередь, отложила голосование о приеме королевства в НАТО, поскольку Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в альянс будет иметь негативные последствия. По его словам, Москва примет меры аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.
https://ria.ru/20230928/nato-1899287666.html
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венгрия
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Как расширялась НАТО
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в мире, швеция, турция, нато, реджеп тайип эрдоган, венгрия, стокгольм (город), дмитрий песков, финляндия
В мире, Швеция, Турция, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, Венгрия, Стокгольм (город), Дмитрий Песков, Финляндия
Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО

Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о приеме Швеции в НАТО

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО, сообщили РИА Новости в администрации главы республики.
"Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом (Турции) Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания Турции", — говорится в заявлении.
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Швеция подала заявку в НАТО в мае прошлого года вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля стала 31-м членом блока. Стокгольм пока не получил окончательного одобрения от Будапешта и Анкары. Так, Турция увязывает ратификацию запроса с выполнением Швецией обещаний по борьбе с терроризмом, в том числе с прекращением акций с сожжением Корана.

В июле Швеция, будучи членом Евросоюза, согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС в обмен на ратификацию заявки страны в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы вступления Стокгольма в блок и присоединения Анкары к союзу "между собой не связаны".

Венгрия, в свою очередь, отложила голосование о приеме королевства в НАТО, поскольку Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в альянс будет иметь негативные последствия. По его словам, Москва примет меры аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.
 
В миреШвецияТурцияНАТОРеджеп Тайип ЭрдоганВенгрияСтокгольм (город)Дмитрий ПесковФинляндия
 
 
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