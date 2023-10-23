В Москве представят новогоднее ледовое шоу Навки "Вечера на хуторе"
В Москве представят новогоднее ледовое шоу Навки "Вечера на хуторе" по Гоголю
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Премьера новогоднего ледового представления Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки "Вечера на хуторе" по мотивам повестей Николая Гоголя будет проходить во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве с 23 декабря по 7 января, сообщили в пресс-службе проекта.
"С 23 декабря по 7 января во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве состоится премьера новогоднего ледового представления Татьяны Навки "Вечера на хуторе" по мотивам повестей Н.В. Гоголя. Знакомая многим с детства история любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превратится в настоящий праздник на льду с танцами, песнями, шутками, мистикой и ярким народным колоритом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Вечера на хуторе" — это оригинальное мультимедийное шоу на льду на стыке современных технологий и классических видов искусства.
При работе над костюмами, как говорится в сообщении, особое внимание художники уделили изучению исторических нарядов, народных традиций и орнаментов. Созданию уникальной атмосферы способствует и участие в шоу живого вокала. Артисты хора находятся на сцене во время представлений, сопровождая сюжетную линию и погружая зрителя в мир народных песен и традиций.
Генеральный продюсер, режиссёр и хореограф шоу Татьяна Навка отметила, что идею этой постановки она обдумывала несколько лет.
"У нас было время провести глубинную работу и создать по мотивам классического произведения современную, яркую и самобытную постановку. Из арабской сказки про красавицу Шахерезаду и смелого царя Шахрияра мы переносимся на Юг России и погружаемся в местную историю и культуру. Я считаю, очень важно показать нашим детям многообразие и богатство наших традиций, пробудить интерес к изучению истории страны, к классической литературе!", - подчеркнула она.
По словам Навки, зрители станут участниками зимних забав и рождественских гуляний времён Екатерины II. Главные герои сказки пройдут с честью через все испытания, доказывая, что любовь, честь, доблесть и преданность всегда побеждают в противостоянии со злом.
В главных ролях выступят многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделина Сотникова и другие фигуристы.