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В Москве представят новогоднее ледовое шоу Навки "Вечера на хуторе" - РИА Новости, 24.10.2023
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Культура
 
22:01 23.10.2023 (обновлено: 09:08 24.10.2023)
https://ria.ru/20231023/shou-1904809336.html
В Москве представят новогоднее ледовое шоу Навки "Вечера на хуторе"
В Москве представят новогоднее ледовое шоу Навки "Вечера на хуторе" - РИА Новости, 24.10.2023
В Москве представят новогоднее ледовое шоу Навки "Вечера на хуторе"
Премьера новогоднего ледового представления Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки "Вечера на хуторе" по мотивам повестей Николая Гоголя будет РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-23T22:01
2023-10-24T09:08
культура
москва
россия
юг
татьяна навка
николай гоголь
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Премьера новогоднего ледового представления Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки "Вечера на хуторе" по мотивам повестей Николая Гоголя будет проходить во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве с 23 декабря по 7 января, сообщили в пресс-службе проекта. "С 23 декабря по 7 января во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве состоится премьера новогоднего ледового представления Татьяны Навки "Вечера на хуторе" по мотивам повестей Н.В. Гоголя. Знакомая многим с детства история любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превратится в настоящий праздник на льду с танцами, песнями, шутками, мистикой и ярким народным колоритом", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Вечера на хуторе" — это оригинальное мультимедийное шоу на льду на стыке современных технологий и классических видов искусства. При работе над костюмами, как говорится в сообщении, особое внимание художники уделили изучению исторических нарядов, народных традиций и орнаментов. Созданию уникальной атмосферы способствует и участие в шоу живого вокала. Артисты хора находятся на сцене во время представлений, сопровождая сюжетную линию и погружая зрителя в мир народных песен и традиций. Генеральный продюсер, режиссёр и хореограф шоу Татьяна Навка отметила, что идею этой постановки она обдумывала несколько лет. "У нас было время провести глубинную работу и создать по мотивам классического произведения современную, яркую и самобытную постановку. Из арабской сказки про красавицу Шахерезаду и смелого царя Шахрияра мы переносимся на Юг России и погружаемся в местную историю и культуру. Я считаю, очень важно показать нашим детям многообразие и богатство наших традиций, пробудить интерес к изучению истории страны, к классической литературе!", - подчеркнула она. По словам Навки, зрители станут участниками зимних забав и рождественских гуляний времён Екатерины II. Главные герои сказки пройдут с честью через все испытания, доказывая, что любовь, честь, доблесть и преданность всегда побеждают в противостоянии со злом. В главных ролях выступят многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделина Сотникова и другие фигуристы.
https://ria.ru/20230629/navka-1881097257.html
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москва, россия, юг, татьяна навка, николай гоголь, екатерина ii, мегаспорт
Культура, Москва, Россия, Юг, Татьяна Навка, Николай Гоголь, Екатерина II, Мегаспорт
В Москве представят новогоднее ледовое шоу Навки "Вечера на хуторе"

В Москве представят новогоднее ледовое шоу Навки "Вечера на хуторе" по Гоголю

© Фото : пресс-служба проектаАфиша нового шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе"
Афиша нового шоу Татьяны Навки Вечера на хуторе - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : пресс-служба проекта
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Премьера новогоднего ледового представления Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки "Вечера на хуторе" по мотивам повестей Николая Гоголя будет проходить во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве с 23 декабря по 7 января, сообщили в пресс-службе проекта.
"С 23 декабря по 7 января во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве состоится премьера новогоднего ледового представления Татьяны Навки "Вечера на хуторе" по мотивам повестей Н.В. Гоголя. Знакомая многим с детства история любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превратится в настоящий праздник на льду с танцами, песнями, шутками, мистикой и ярким народным колоритом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что "Вечера на хуторе" — это оригинальное мультимедийное шоу на льду на стыке современных технологий и классических видов искусства.
При работе над костюмами, как говорится в сообщении, особое внимание художники уделили изучению исторических нарядов, народных традиций и орнаментов. Созданию уникальной атмосферы способствует и участие в шоу живого вокала. Артисты хора находятся на сцене во время представлений, сопровождая сюжетную линию и погружая зрителя в мир народных песен и традиций.
Генеральный продюсер, режиссёр и хореограф шоу Татьяна Навка отметила, что идею этой постановки она обдумывала несколько лет.
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"У нас было время провести глубинную работу и создать по мотивам классического произведения современную, яркую и самобытную постановку. Из арабской сказки про красавицу Шахерезаду и смелого царя Шахрияра мы переносимся на Юг России и погружаемся в местную историю и культуру. Я считаю, очень важно показать нашим детям многообразие и богатство наших традиций, пробудить интерес к изучению истории страны, к классической литературе!", - подчеркнула она.
По словам Навки, зрители станут участниками зимних забав и рождественских гуляний времён Екатерины II. Главные герои сказки пройдут с честью через все испытания, доказывая, что любовь, честь, доблесть и преданность всегда побеждают в противостоянии со злом.
В главных ролях выступят многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделина Сотникова и другие фигуристы.
 
КультураМоскваРоссияЮгТатьяна НавкаНиколай ГогольЕкатерина IIМегаспорт
 
 
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