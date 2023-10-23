Рейтинг@Mail.ru
Школы белгородского поселка перевели на дистант из-за ситуации с обстрелами - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/shkoly-1904613278.html
Школы белгородского поселка перевели на дистант из-за ситуации с обстрелами
Школы белгородского поселка перевели на дистант из-за ситуации с обстрелами - РИА Новости, 23.10.2023
Школы белгородского поселка перевели на дистант из-за ситуации с обстрелами
Школы в поселке Красная Яруга Белгородской области из-за сложной оперативной обстановки переведены на дистанционную форму обучения, после осенних каникул... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:30
2023-10-23T11:30
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
ровеньский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_aad06660dc45490dccb56f9c78d9eb90.jpg
БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Школы в поселке Красная Яруга Белгородской области из-за сложной оперативной обстановки переведены на дистанционную форму обучения, после осенних каникул решение о формате обучения пересмотрят, сообщил глава администрации Краснояружского района Андрей Миськов. "В настоящий момент, с учётом сложившейся оперативной обстановки, администрация района выносит предложение о введении дистанционного обучения в указанных школах. Через две недели после осенних каникул, на основе обновления оперативной обстановки, будет принято решение о дальнейшем формате обучения для данных школ", - сказал он во время оперативного совещания правительства. Миськов уточнил, что в поселке две школы с общей численностью 922 человека. Одномоментно в школе могут находится 335 обучающихся, также в школе есть укрытие, которое может вместить 450 человек. Заместитель губернатора по взаимодействию с силовыми структурами Дмитрий Прокопов поддержал введение дистанционного обучения и отметил, что "в последнее время ситуация с обстрелами на данном направлении обострилась". Губернатор области Вячеслав Гладков поручил взять на контроль качество связи в этом районе и при необходимости оказать помощь в материально-техническом обеспечении. Региональным оперативным штабом принято решение о том, что школы, находящиеся на расстоянии до 20 км от государственной границы, будут работать в дистанционном формате. Вместе с тем для ряда образовательных организаций Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского районов, Валуйского и Шебекинского горокругов разработан индивидуальный план, который зависит как от оперативной обстановки, так и от особенностей здания школы.
https://ria.ru/20231022/obstrely-1904469830.html
https://ria.ru/20231019/dron-1903963971.html
белгородская область
ровеньский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_5e9a5b1082757a5a0bba453758484bee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгородская область, ровеньский район
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Ровеньский район
Школы белгородского поселка перевели на дистант из-за ситуации с обстрелами

Школы белгородской Красной Яруги перевели на дистант из-за ситуации с обстрелами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчебный класс в школе
Учебный класс в школе - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Учебный класс в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Школы в поселке Красная Яруга Белгородской области из-за сложной оперативной обстановки переведены на дистанционную форму обучения, после осенних каникул решение о формате обучения пересмотрят, сообщил глава администрации Краснояружского района Андрей Миськов.
«
"В настоящий момент, с учётом сложившейся оперативной обстановки, администрация района выносит предложение о введении дистанционного обучения в указанных школах. Через две недели после осенних каникул, на основе обновления оперативной обстановки, будет принято решение о дальнейшем формате обучения для данных школ", - сказал он во время оперативного совещания правительства.
Последствия обстрела ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
Украинские войска выпустили 27 снарядов по Белгородской области за сутки
22 октября, 11:05
Миськов уточнил, что в поселке две школы с общей численностью 922 человека. Одномоментно в школе могут находится 335 обучающихся, также в школе есть укрытие, которое может вместить 450 человек.
Заместитель губернатора по взаимодействию с силовыми структурами Дмитрий Прокопов поддержал введение дистанционного обучения и отметил, что "в последнее время ситуация с обстрелами на данном направлении обострилась".
Губернатор области Вячеслав Гладков поручил взять на контроль качество связи в этом районе и при необходимости оказать помощь в материально-техническом обеспечении.
Региональным оперативным штабом принято решение о том, что школы, находящиеся на расстоянии до 20 км от государственной границы, будут работать в дистанционном формате. Вместе с тем для ряда образовательных организаций Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского районов, Валуйского и Шебекинского горокругов разработан индивидуальный план, который зависит как от оперативной обстановки, так и от особенностей здания школы.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
19 октября, 23:33
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьРовеньский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала