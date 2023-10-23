Школы белгородского поселка перевели на дистант из-за ситуации с обстрелами
Школы белгородской Красной Яруги перевели на дистант из-за ситуации с обстрелами
Учебный класс в школе. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Школы в поселке Красная Яруга Белгородской области из-за сложной оперативной обстановки переведены на дистанционную форму обучения, после осенних каникул решение о формате обучения пересмотрят, сообщил глава администрации Краснояружского района Андрей Миськов.
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"В настоящий момент, с учётом сложившейся оперативной обстановки, администрация района выносит предложение о введении дистанционного обучения в указанных школах. Через две недели после осенних каникул, на основе обновления оперативной обстановки, будет принято решение о дальнейшем формате обучения для данных школ", - сказал он во время оперативного совещания правительства.
Миськов уточнил, что в поселке две школы с общей численностью 922 человека. Одномоментно в школе могут находится 335 обучающихся, также в школе есть укрытие, которое может вместить 450 человек.
Заместитель губернатора по взаимодействию с силовыми структурами Дмитрий Прокопов поддержал введение дистанционного обучения и отметил, что "в последнее время ситуация с обстрелами на данном направлении обострилась".
Губернатор области Вячеслав Гладков поручил взять на контроль качество связи в этом районе и при необходимости оказать помощь в материально-техническом обеспечении.
Региональным оперативным штабом принято решение о том, что школы, находящиеся на расстоянии до 20 км от государственной границы, будут работать в дистанционном формате. Вместе с тем для ряда образовательных организаций Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского районов, Валуйского и Шебекинского горокругов разработан индивидуальный план, который зависит как от оперативной обстановки, так и от особенностей здания школы.