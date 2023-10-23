https://ria.ru/20231023/shkolnik-1904597356.html

В Ижевске выписали из больницы школьника, которого ранил ножом одноклассник

В Ижевске выписали из больницы школьника, которого ранил ножом одноклассник - РИА Новости, 23.10.2023

В Ижевске выписали из больницы школьника, которого ранил ножом одноклассник

Мальчик, которого ранил ножом одноклассник в школе в Ижевске, выписан из больницы, сообщила в Telegram вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T10:09

2023-10-23T10:09

2023-10-23T10:09

происшествия

ижевск

россия

школа

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903808681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98335544faa6745b506124aa209e4243.jpg

УФА, 23 окт – РИА Новости. Мальчик, которого ранил ножом одноклассник в школе в Ижевске, выписан из больницы, сообщила в Telegram вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. На прошлой неделе в школе №50 в Ижевске 14-летний подросток нанёс три ножевых ранения однокласснику во время урока. Раненый ребёнок был доставлен в больницу, его обидчику было предъявлено обвинение в покушении на убийство, суд арестовал его на два месяца. "Врачи Республиканской детской клинической больницы выписали мальчика, который пострадал от рук одноклассника в ижевской школе №50", - написала Пинчук в своем Telegram-канале. По ее данным, состояние пациента оценивается как удовлетворительное, на некоторое время он будет освобожден от занятий физкультуры.

https://ria.ru/20231023/shkola-1904110863.html

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903755696.html

ижевск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ижевск, россия, школа, общество