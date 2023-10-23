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В Ижевске выписали из больницы школьника, которого ранил ножом одноклассник - РИА Новости, 23.10.2023
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10:09 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/shkolnik-1904597356.html
В Ижевске выписали из больницы школьника, которого ранил ножом одноклассник
В Ижевске выписали из больницы школьника, которого ранил ножом одноклассник - РИА Новости, 23.10.2023
В Ижевске выписали из больницы школьника, которого ранил ножом одноклассник
Мальчик, которого ранил ножом одноклассник в школе в Ижевске, выписан из больницы, сообщила в Telegram вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:09
2023-10-23T10:09
происшествия
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общество
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УФА, 23 окт – РИА Новости. Мальчик, которого ранил ножом одноклассник в школе в Ижевске, выписан из больницы, сообщила в Telegram вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. На прошлой неделе в школе №50 в Ижевске 14-летний подросток нанёс три ножевых ранения однокласснику во время урока. Раненый ребёнок был доставлен в больницу, его обидчику было предъявлено обвинение в покушении на убийство, суд арестовал его на два месяца. "Врачи Республиканской детской клинической больницы выписали мальчика, который пострадал от рук одноклассника в ижевской школе №50", - написала Пинчук в своем Telegram-канале. По ее данным, состояние пациента оценивается как удовлетворительное, на некоторое время он будет освобожден от занятий физкультуры.
https://ria.ru/20231023/shkola-1904110863.html
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происшествия, ижевск, россия, школа, общество
Происшествия, Ижевск, Россия, Школа, Общество
В Ижевске выписали из больницы школьника, которого ранил ножом одноклассник

Пинчук: в Ижевске выписали из больницы раненого одноклассником школьника

© iStock.com / fpphotobankУченики во время занятий
Ученики во время занятий - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© iStock.com / fpphotobank
Ученики во время занятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 23 окт – РИА Новости. Мальчик, которого ранил ножом одноклассник в школе в Ижевске, выписан из больницы, сообщила в Telegram вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.
На прошлой неделе в школе №50 в Ижевске 14-летний подросток нанёс три ножевых ранения однокласснику во время урока. Раненый ребёнок был доставлен в больницу, его обидчику было предъявлено обвинение в покушении на убийство, суд арестовал его на два месяца.
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"Врачи Республиканской детской клинической больницы выписали мальчика, который пострадал от рук одноклассника в ижевской школе №50", - написала Пинчук в своем Telegram-канале.
По ее данным, состояние пациента оценивается как удовлетворительное, на некоторое время он будет освобожден от занятий физкультуры.
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