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В Севастополе у входа в бухту проходят противодиверсионные учения
В Севастополе у входа в бухту проходят противодиверсионные учения - РИА Новости, 23.10.2023
В Севастополе у входа в бухту проходят противодиверсионные учения
Противодиверсионные учения проводятся вечером в понедельник на молах у входа в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T21:50
2023-10-23T21:50
2023-10-23T21:50
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Противодиверсионные учения проводятся вечером в понедельник на молах у входа в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "На южном и северном молах ориентировочно до 22.00 наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов вооружения", - написал Развожаев в своем Telegram–канале.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе у входа в бухту проходят противодиверсионные учения
Развожаев: в Севастополе у входа в бухту проходят противодиверсионные учения