https://ria.ru/20231023/sevastopol-1904808414.html

В Севастополе у входа в бухту проходят противодиверсионные учения

В Севастополе у входа в бухту проходят противодиверсионные учения - РИА Новости, 23.10.2023

В Севастополе у входа в бухту проходят противодиверсионные учения

Противодиверсионные учения проводятся вечером в понедельник на молах у входа в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T21:50

2023-10-23T21:50

2023-10-23T21:50

севастополь

михаил развожаев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:143:2781:1707_1920x0_80_0_0_b1b269cad81f3b4473e833b54c8b619d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Противодиверсионные учения проводятся вечером в понедельник на молах у входа в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "На южном и северном молах ориентировочно до 22.00 наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов вооружения", - написал Развожаев в своем Telegram–канале.

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность