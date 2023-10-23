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В Севастополе у входа в бухту проходят противодиверсионные учения - РИА Новости, 23.10.2023
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21:50 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/sevastopol-1904808414.html
В Севастополе у входа в бухту проходят противодиверсионные учения
В Севастополе у входа в бухту проходят противодиверсионные учения - РИА Новости, 23.10.2023
В Севастополе у входа в бухту проходят противодиверсионные учения
Противодиверсионные учения проводятся вечером в понедельник на молах у входа в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 23.10.2023
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севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Противодиверсионные учения проводятся вечером в понедельник на молах у входа в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "На южном и северном молах ориентировочно до 22.00 наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов вооружения", - написал Развожаев в своем Telegram–канале.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе у входа в бухту проходят противодиверсионные учения

Развожаев: в Севастополе у входа в бухту проходят противодиверсионные учения

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Противодиверсионные учения проводятся вечером в понедельник на молах у входа в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"На южном и северном молах ориентировочно до 22.00 наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов вооружения", - написал Развожаев в своем Telegram–канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 октября, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.10.2023Посмотреть
 
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
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