https://ria.ru/20231023/schupy-1904754598.html

Нижегородская компания изготовила саперные щупы для бойцов СВО

Нижегородская компания изготовила саперные щупы для бойцов СВО - РИА Новости, 23.10.2023

Нижегородская компания изготовила саперные щупы для бойцов СВО

Спецоборудование для участников специальной военной операции изготовила и передала бойцам компания "Лазер-НН Металлообработка" из города Кстово Нижегородской... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:46

2023-10-23T17:46

2023-10-23T17:46

надежные люди

нижегородская область

кстово

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Спецоборудование для участников специальной военной операции изготовила и передала бойцам компания "Лазер-НН Металлообработка" из города Кстово Нижегородской области, сообщает нижегородский Дом народного единства – агрегатор региональных общественных инициатив. "Сапёрные щупы для российских разведчиков передала кстовская металлообрабатывающая компания. Приспособление спроектировано с учетом пожеланий сапёров. Партию произвели по запросу инженерно-сапёрной части, расположенной в Кстове Нижегородской области. Оборудование специально изготовили для координационного центра на базе Дома народного единства", - говорится в сообщении. Саперный щуп используется при проверке территорий на наличие взрывоопасных предметов. "В нашем коллективе трудится 140 человек. Мы считаем, что пользу для страны сейчас может принести каждый. Мы собираем гуманитарную помощь, отправляем специальные изделия, как, например, сапёрные щупы", - отметил генеральный директор металлообрабатывающей компании Егор Архипов. Ранее предприятие передало военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО, большую партию сапёрных кошек (используются для снятия шнуров на растяжках и их дистанционной детонации), которые значительно повышают безопасность сапёров.

https://ria.ru/20231023/vnedorozhniki-1904681117.html

https://ria.ru/20231020/gumpomosch-1904181991.html

нижегородская область

кстово

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нижегородская область, кстово