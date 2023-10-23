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Нижегородская компания изготовила саперные щупы для бойцов СВО - РИА Новости, 23.10.2023
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Надежные люди
 
17:46 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/schupy-1904754598.html
Нижегородская компания изготовила саперные щупы для бойцов СВО
Нижегородская компания изготовила саперные щупы для бойцов СВО - РИА Новости, 23.10.2023
Нижегородская компания изготовила саперные щупы для бойцов СВО
Спецоборудование для участников специальной военной операции изготовила и передала бойцам компания "Лазер-НН Металлообработка" из города Кстово Нижегородской... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:46
2023-10-23T17:46
надежные люди
нижегородская область
кстово
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Спецоборудование для участников специальной военной операции изготовила и передала бойцам компания "Лазер-НН Металлообработка" из города Кстово Нижегородской области, сообщает нижегородский Дом народного единства – агрегатор региональных общественных инициатив. "Сапёрные щупы для российских разведчиков передала кстовская металлообрабатывающая компания. Приспособление спроектировано с учетом пожеланий сапёров. Партию произвели по запросу инженерно-сапёрной части, расположенной в Кстове Нижегородской области. Оборудование специально изготовили для координационного центра на базе Дома народного единства", - говорится в сообщении. Саперный щуп используется при проверке территорий на наличие взрывоопасных предметов. "В нашем коллективе трудится 140 человек. Мы считаем, что пользу для страны сейчас может принести каждый. Мы собираем гуманитарную помощь, отправляем специальные изделия, как, например, сапёрные щупы", - отметил генеральный директор металлообрабатывающей компании Егор Архипов. Ранее предприятие передало военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО, большую партию сапёрных кошек (используются для снятия шнуров на растяжках и их дистанционной детонации), которые значительно повышают безопасность сапёров.
https://ria.ru/20231023/vnedorozhniki-1904681117.html
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нижегородская область, кстово
Надежные люди, Нижегородская область, Кстово

Нижегородская компания изготовила саперные щупы для бойцов СВО

© Фото : Дом народного единства/TelegramСапёрные щупы для российских разведчиков передала металлообрабатывающая компания "Лазер-НН Металлообработка" из города Кстово Нижегородской области
Сапёрные щупы для российских разведчиков передала металлообрабатывающая компания Лазер-НН Металлообработка из города Кстово Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Дом народного единства/Telegram
Сапёрные щупы для российских разведчиков передала металлообрабатывающая компания "Лазер-НН Металлообработка" из города Кстово Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Спецоборудование для участников специальной военной операции изготовила и передала бойцам компания "Лазер-НН Металлообработка" из города Кстово Нижегородской области, сообщает нижегородский Дом народного единства – агрегатор региональных общественных инициатив.
«
"Сапёрные щупы для российских разведчиков передала кстовская металлообрабатывающая компания. Приспособление спроектировано с учетом пожеланий сапёров. Партию произвели по запросу инженерно-сапёрной части, расположенной в Кстове Нижегородской области. Оборудование специально изготовили для координационного центра на базе Дома народного единства", - говорится в сообщении.
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Саперный щуп используется при проверке территорий на наличие взрывоопасных предметов.
«
"В нашем коллективе трудится 140 человек. Мы считаем, что пользу для страны сейчас может принести каждый. Мы собираем гуманитарную помощь, отправляем специальные изделия, как, например, сапёрные щупы", - отметил генеральный директор металлообрабатывающей компании Егор Архипов.
Ранее предприятие передало военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО, большую партию сапёрных кошек (используются для снятия шнуров на растяжках и их дистанционной детонации), которые значительно повышают безопасность сапёров.
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Надежные людиНижегородская областьКстово
 
 
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