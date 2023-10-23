Рейтинг@Mail.ru
Австралия направила в Германию самолет для поддержки Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/samolet-1904610463.html
Австралия направила в Германию самолет для поддержки Украины, пишут СМИ
Австралия направила в Германию самолет для поддержки Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2023
Австралия направила в Германию самолет для поддержки Украины, пишут СМИ
Австралия направила в Германию самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail на шестимесячный срок в качестве "поддержки Украины",... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:19
2023-10-23T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
австралия
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904610101_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_58c2f87a08adb356c3af3750450a7340.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Австралия направила в Германию самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail на шестимесячный срок в качестве "поддержки Украины", сообщил в понедельник сайт специализированного военного журнала Australian Defence Magazine (ADM). По его данным, 19 октября созданный на базе "Боинга-737" самолет сел на военной авиабазе Рамштайн в Германии. "В настоящее время неясно, примкнет ли австралийский E-7A к самолетам НАТО для предоставления информации напрямую Украине", - отмечает журнал. Однако, согласно заявлениям министра обороны Австралии Ричарда Марлза, самолет E-7A "обеспечит раннее предупреждение в случае каких-либо угроз за пределами Украины по каналам гуманитарной и военной помощи". Как сообщалось ранее, военная помощь Австралии для Украины оценивается в 454 миллиона долларов. Канберра поставила Украине 120 броневых машин Bushmaster, гаубицы и картонные дроны, готовится направить десять зениток Slinger против дронов к концу этого года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231022/germaniya-1904474276.html
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904203630.html
украина
австралия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904610101_61:0:781:540_1920x0_80_0_0_e68a7ed9e29039058ed09b8803bae804.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, австралия, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Австралия, Германия
Австралия направила в Германию самолет для поддержки Украины, пишут СМИ

ADM: Австралия направила в ФРГ самолет E-7A Wedgetail для поддержки Украины

© Фото : Royal Australian Air ForceСамолет E-7A Wedgetail
Самолет E-7A Wedgetail - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Royal Australian Air Force
Самолет E-7A Wedgetail. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Австралия направила в Германию самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail на шестимесячный срок в качестве "поддержки Украины", сообщил в понедельник сайт специализированного военного журнала Australian Defence Magazine (ADM).
По его данным, 19 октября созданный на базе "Боинга-737" самолет сел на военной авиабазе Рамштайн в Германии.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
В проекте бюджета ФРГ недостаточно средств на помощь Украине, пишут СМИ
22 октября, 11:57
«
"В настоящее время неясно, примкнет ли австралийский E-7A к самолетам НАТО для предоставления информации напрямую Украине", - отмечает журнал. Однако, согласно заявлениям министра обороны Австралии Ричарда Марлза, самолет E-7A "обеспечит раннее предупреждение в случае каких-либо угроз за пределами Украины по каналам гуманитарной и военной помощи".
Как сообщалось ранее, военная помощь Австралии для Украины оценивается в 454 миллиона долларов. Канберра поставила Украине 120 броневых машин Bushmaster, гаубицы и картонные дроны, готовится направить десять зениток Slinger против дронов к концу этого года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Джонсон опасается, что помощь Украине могут урезать из-за Израиля
20 октября, 17:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАвстралияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала