https://ria.ru/20231023/samolet-1904610463.html

Австралия направила в Германию самолет для поддержки Украины, пишут СМИ

Австралия направила в Германию самолет для поддержки Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2023

Австралия направила в Германию самолет для поддержки Украины, пишут СМИ

Австралия направила в Германию самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail на шестимесячный срок в качестве "поддержки Украины",... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:19

2023-10-23T11:19

2023-10-23T11:19

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Австралия направила в Германию самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail на шестимесячный срок в качестве "поддержки Украины", сообщил в понедельник сайт специализированного военного журнала Australian Defence Magazine (ADM). По его данным, 19 октября созданный на базе "Боинга-737" самолет сел на военной авиабазе Рамштайн в Германии. "В настоящее время неясно, примкнет ли австралийский E-7A к самолетам НАТО для предоставления информации напрямую Украине", - отмечает журнал. Однако, согласно заявлениям министра обороны Австралии Ричарда Марлза, самолет E-7A "обеспечит раннее предупреждение в случае каких-либо угроз за пределами Украины по каналам гуманитарной и военной помощи". Как сообщалось ранее, военная помощь Австралии для Украины оценивается в 454 миллиона долларов. Канберра поставила Украине 120 броневых машин Bushmaster, гаубицы и картонные дроны, готовится направить десять зениток Slinger против дронов к концу этого года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231022/germaniya-1904474276.html

https://ria.ru/20231020/ukraina-1904203630.html

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