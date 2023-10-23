https://ria.ru/20231023/sammit-1904592426.html

В Израиле прокомментировали итоги прошедшего в Каире "саммита мира"

В Израиле прокомментировали итоги прошедшего в Каире "саммита мира" - РИА Новости, 23.10.2023

В Израиле прокомментировали итоги прошедшего в Каире "саммита мира"

Израиль не услышал на прошедшем в Египте "саммите мира" слов с осуждениями палестинского движения ХАМАС, заявил РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T09:27

2023-10-23T09:27

2023-10-23T09:27

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

каир (город)

хамас

палестина

сектор газа

мид израиля‎

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РАМАЛЛА, 23 окт - РИА Новости. Израиль не услышал на прошедшем в Египте "саммите мира" слов с осуждениями палестинского движения ХАМАС, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Израиля Хасан Каабия. "Нас не было среди участников этого саммита, но мы внимательно за ним следили, и мы не услышали резкого осуждения со стороны этих стран акта терроризма, который произошел 7 октября. Эти страны, конечно, знают, что терроризм представляет опасность не только для Израиля", - сказал Каабия. Саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) прошел в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций. Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что участники каирского саммита по Палестине не примут итоговое заявление из-за разногласий между арабскими и европейскими делегациями. По информации источника телеканала, между арабскими и европейскими делегациями возникли разногласия из-за формулировки "право Израиля на самооборону" и вопроса осуждения палестинского движения ХАМАС. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), хамас, палестина, сектор газа, мид израиля‎