https://ria.ru/20231023/russkie-1904671929.html
Калининградский сенатор выразил готовность принять русских из Латвии
Калининградский сенатор выразил готовность принять русских из Латвии - РИА Новости, 23.10.2023
Калининградский сенатор выразил готовность принять русских из Латвии
Калининградская область готова принять всех русских, объявленных в Латвии вне закона, в регионе достаточно вакансий, существует высокий спрос на... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:31
2023-10-23T14:31
2023-10-23T14:31
латвия
калининградская область
политика
россия
александр шендерюк-жидков
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Калининградская область готова принять всех русских, объявленных в Латвии вне закона, в регионе достаточно вакансий, существует высокий спрос на квалифицированных работников, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. "Калининград готов принять всех русских, объявленных в Латвии вне закона", - сказал политик. По словам сенатора, "появилась информация, что более трех тысяч наших соотечественников могут быть депортированы из Латвии в ближайшее время". "На сегодняшний день регион обладает и достаточным количеством вакансий, существует высокий спрос на квалифицированных работников. Мы готовы поддержать наших соотечественников в это непростое время, разделяем их стремление спокойно жить и трудиться в родной стране", - отметил Шендерюк-Жидков. Сенатор напомнил, что в Калининградскую область по программе переселения соотечественников уже переехали 53 тысячи человек, и это не только работники, но и члены их семей, значительная часть из них - из Латвии. "Более того, мы видим, каким интересом пользуется регион в рамках программы электронных виз, причем граждане Латвии одни из лидеров по ней. Уверен, что регион станет гостеприимным новым домом для наших соотечественников", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20231019/rusofobiya-1903735759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, калининградская область, политика, россия, александр шендерюк-жидков
Латвия, Калининградская область, Политика, Россия, Александр Шендерюк-Жидков
Калининградский сенатор выразил готовность принять русских из Латвии
Сенатор: Калининградская область готова принять русских, высылаемых из Латвии
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Калининградская область готова принять всех русских, объявленных в Латвии вне закона, в регионе достаточно вакансий, существует высокий спрос на квалифицированных работников, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
"Калининград готов принять всех русских, объявленных в Латвии вне закона", - сказал политик.
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По словам сенатора, "появилась информация, что более трех тысяч наших соотечественников могут быть депортированы из Латвии в ближайшее время". "На сегодняшний день регион обладает и достаточным количеством вакансий, существует высокий спрос на квалифицированных работников. Мы готовы поддержать наших соотечественников в это непростое время, разделяем их стремление спокойно жить и трудиться в родной стране", - отметил Шендерюк-Жидков.
Сенатор напомнил, что в Калининградскую область по программе переселения соотечественников уже переехали 53 тысячи человек, и это не только работники, но и члены их семей, значительная часть из них - из Латвии.
"Более того, мы видим, каким интересом пользуется регион в рамках программы электронных виз, причем граждане Латвии одни из лидеров по ней. Уверен, что регион станет гостеприимным новым домом для наших соотечественников", - заключил парламентарий.
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