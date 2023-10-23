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Калининградский сенатор выразил готовность принять русских из Латвии - РИА Новости, 23.10.2023
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14:31 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/russkie-1904671929.html
Калининградский сенатор выразил готовность принять русских из Латвии
Калининградский сенатор выразил готовность принять русских из Латвии - РИА Новости, 23.10.2023
Калининградский сенатор выразил готовность принять русских из Латвии
Калининградская область готова принять всех русских, объявленных в Латвии вне закона, в регионе достаточно вакансий, существует высокий спрос на... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:31
2023-10-23T14:31
латвия
калининградская область
политика
россия
александр шендерюк-жидков
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Калининградская область готова принять всех русских, объявленных в Латвии вне закона, в регионе достаточно вакансий, существует высокий спрос на квалифицированных работников, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. "Калининград готов принять всех русских, объявленных в Латвии вне закона", - сказал политик. По словам сенатора, "появилась информация, что более трех тысяч наших соотечественников могут быть депортированы из Латвии в ближайшее время". "На сегодняшний день регион обладает и достаточным количеством вакансий, существует высокий спрос на квалифицированных работников. Мы готовы поддержать наших соотечественников в это непростое время, разделяем их стремление спокойно жить и трудиться в родной стране", - отметил Шендерюк-Жидков. Сенатор напомнил, что в Калининградскую область по программе переселения соотечественников уже переехали 53 тысячи человек, и это не только работники, но и члены их семей, значительная часть из них - из Латвии. "Более того, мы видим, каким интересом пользуется регион в рамках программы электронных виз, причем граждане Латвии одни из лидеров по ней. Уверен, что регион станет гостеприимным новым домом для наших соотечественников", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20231019/rusofobiya-1903735759.html
https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html
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латвия, калининградская область, политика, россия, александр шендерюк-жидков
Латвия, Калининградская область, Политика, Россия, Александр Шендерюк-Жидков
Калининградский сенатор выразил готовность принять русских из Латвии

Сенатор: Калининградская область готова принять русских, высылаемых из Латвии

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкТуристы в Рыбной деревне в Калининграде
Туристы в Рыбной деревне в Калининграде - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Туристы в Рыбной деревне в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Калининградская область готова принять всех русских, объявленных в Латвии вне закона, в регионе достаточно вакансий, существует высокий спрос на квалифицированных работников, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
"Калининград готов принять всех русских, объявленных в Латвии вне закона", - сказал политик.
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По словам сенатора, "появилась информация, что более трех тысяч наших соотечественников могут быть депортированы из Латвии в ближайшее время". "На сегодняшний день регион обладает и достаточным количеством вакансий, существует высокий спрос на квалифицированных работников. Мы готовы поддержать наших соотечественников в это непростое время, разделяем их стремление спокойно жить и трудиться в родной стране", - отметил Шендерюк-Жидков.
Сенатор напомнил, что в Калининградскую область по программе переселения соотечественников уже переехали 53 тысячи человек, и это не только работники, но и члены их семей, значительная часть из них - из Латвии.
"Более того, мы видим, каким интересом пользуется регион в рамках программы электронных виз, причем граждане Латвии одни из лидеров по ней. Уверен, что регион станет гостеприимным новым домом для наших соотечественников", - заключил парламентарий.
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ЛатвияКалининградская областьПолитикаРоссияАлександр Шендерюк-Жидков
 
 
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