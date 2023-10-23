https://ria.ru/20231023/russkie-1904671929.html

Калининградский сенатор выразил готовность принять русских из Латвии

Калининградский сенатор выразил готовность принять русских из Латвии - РИА Новости, 23.10.2023

Калининградский сенатор выразил готовность принять русских из Латвии

Калининградская область готова принять всех русских, объявленных в Латвии вне закона, в регионе достаточно вакансий, существует высокий спрос на... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:31

2023-10-23T14:31

2023-10-23T14:31

латвия

калининградская область

политика

россия

александр шендерюк-жидков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876069980_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d9d99b3ff1507bd11f38ae9912bb7016.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Калининградская область готова принять всех русских, объявленных в Латвии вне закона, в регионе достаточно вакансий, существует высокий спрос на квалифицированных работников, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. "Калининград готов принять всех русских, объявленных в Латвии вне закона", - сказал политик. По словам сенатора, "появилась информация, что более трех тысяч наших соотечественников могут быть депортированы из Латвии в ближайшее время". "На сегодняшний день регион обладает и достаточным количеством вакансий, существует высокий спрос на квалифицированных работников. Мы готовы поддержать наших соотечественников в это непростое время, разделяем их стремление спокойно жить и трудиться в родной стране", - отметил Шендерюк-Жидков. Сенатор напомнил, что в Калининградскую область по программе переселения соотечественников уже переехали 53 тысячи человек, и это не только работники, но и члены их семей, значительная часть из них - из Латвии. "Более того, мы видим, каким интересом пользуется регион в рамках программы электронных виз, причем граждане Латвии одни из лидеров по ней. Уверен, что регион станет гостеприимным новым домом для наших соотечественников", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20231019/rusofobiya-1903735759.html

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

латвия

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

латвия, калининградская область, политика, россия, александр шендерюк-жидков