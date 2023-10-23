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РЭЦ: российские компании АПК приехали на выставку Saudi Agriculture - РИА Новости, 23.10.2023
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18:13 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/rets-1904763512.html
РЭЦ: российские компании АПК приехали на выставку Saudi Agriculture
РЭЦ: российские компании АПК приехали на выставку Saudi Agriculture - РИА Новости, 23.10.2023
РЭЦ: российские компании АПК приехали на выставку Saudi Agriculture
Три десятка российских компаний АПК при поддержке Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) представлены на выставке Saudi Agriculture, сообщает центр. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:13
2023-10-23T18:13
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
эр-рияд (город)
ближний восток
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Три десятка российских компаний АПК при поддержке Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) представлены на выставке Saudi Agriculture, сообщает центр."Около 30 российских компаний агропромышленного комплекса (АПК) представлены на выставке Saudi Agriculture в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия) при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ)", - говорится в сообщении."Мы уже во второй раз участвуем в данной выставке и в этом году при поддержке РЭЦ в Эр-Рияд приехали 30 компаний АПК. Рынок Королевства является одним из приоритетных для российских экспортеров. В части АПК товарооборот за последние годы вырос в 1,5 раза. Существенную долю российских поставок составляют зерновые, но нам хотелось бы, чтобы все больше российской готовой продовольственной продукции было представлено на полках магазинов Саудовской Аравии", - сказал управляющий директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса РЭЦ Руслан Царгуш.Для этого, по его словам, в текущем году открыт уже шестой для РЭЦ постоянно действующий павильон продукции АПК за рубежом, где местные дистрибьюторы могут познакомиться с российской продукцией и оценить ее потребительские качества.Для экспортеров павильон – это не только постоянная экспозиция, но и возможность продвижения продукции через различные маркетинговые активности и компенсации затрат на листинг в розничных сетях. "Это одно из многих направлений поддержки экспортеров АПК со стороны РЭЦ, которая составила на саудовском рынке в прошлом году более 350 млн долл., т.е. каждый третий доллар выручки наших экспортеров от поставок в Королевство зарабатывается с использованием тех или иных мер поддержки РЭЦ", - рассказал Царгуш.Крупнейшая международная сельскохозяйственная выставка на Ближнем Востоке Saudi Agriculture проходит в Эр-Рияде 23-26 октября. Мероприятие объединяет бизнесменов, специалистов отрасли, представителей власти и продавцов. В этом году выставка проходит уже в 40 раз.
https://ria.ru/20231020/forum-1904234152.html
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эр-рияд (город)
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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, эр-рияд (город), ближний восток
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Эр-Рияд (город), Ближний Восток

РЭЦ: российские компании АПК приехали на выставку Saudi Agriculture

© Фото : Пресс-служба РЭЦВыставка Saudi Agriculture при поддержке РЭЦ
Выставка Saudi Agriculture при поддержке РЭЦ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Выставка Saudi Agriculture при поддержке РЭЦ
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Три десятка российских компаний АПК при поддержке Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) представлены на выставке Saudi Agriculture, сообщает центр.
"Около 30 российских компаний агропромышленного комплекса (АПК) представлены на выставке Saudi Agriculture в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия) при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ)", - говорится в сообщении.
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"Мы уже во второй раз участвуем в данной выставке и в этом году при поддержке РЭЦ в Эр-Рияд приехали 30 компаний АПК. Рынок Королевства является одним из приоритетных для российских экспортеров. В части АПК товарооборот за последние годы вырос в 1,5 раза. Существенную долю российских поставок составляют зерновые, но нам хотелось бы, чтобы все больше российской готовой продовольственной продукции было представлено на полках магазинов Саудовской Аравии", - сказал управляющий директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса РЭЦ Руслан Царгуш.
Для этого, по его словам, в текущем году открыт уже шестой для РЭЦ постоянно действующий павильон продукции АПК за рубежом, где местные дистрибьюторы могут познакомиться с российской продукцией и оценить ее потребительские качества.
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Для экспортеров павильон – это не только постоянная экспозиция, но и возможность продвижения продукции через различные маркетинговые активности и компенсации затрат на листинг в розничных сетях. "Это одно из многих направлений поддержки экспортеров АПК со стороны РЭЦ, которая составила на саудовском рынке в прошлом году более 350 млн долл., т.е. каждый третий доллар выручки наших экспортеров от поставок в Королевство зарабатывается с использованием тех или иных мер поддержки РЭЦ", - рассказал Царгуш.
Крупнейшая международная сельскохозяйственная выставка на Ближнем Востоке Saudi Agriculture проходит в Эр-Рияде 23-26 октября. Мероприятие объединяет бизнесменов, специалистов отрасли, представителей власти и продавцов. В этом году выставка проходит уже в 40 раз.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияЭр-Рияд (город)Ближний Восток
 
 
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