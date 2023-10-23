https://ria.ru/20231023/regiony-1904573409.html

Правительство объявило о финансировании ремонта детских театров в регионах

Правительство объявило о финансировании ремонта детских театров в регионах - РИА Новости, 23.10.2023

Правительство объявило о финансировании ремонта детских театров в регионах

В 2023 и 2024 годах на реконструкцию и капремонт детских театров в нескольких регионах направят более 800 миллионов рублей, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T03:11

2023-10-23T03:11

2023-10-23T03:46

культура

томская область

забайкальский край

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правительство рф

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В 2023 и 2024 годах на реконструкцию и капремонт детских театров в нескольких регионах направят более 800 миллионов рублей, говорится в Telegram-канале правительства. "Ряд регионов получит дополнительное финансирование на завершение реконструкции и капремонта театров юного зрителя и театров кукол. На эти цели будет направлено 836,5 млн рублей, средства поступят в 2023 и 2024 годах", — отмечается в публикации.В частности, на реконструкцию Волгоградского театра кукол предусмотрено более 198 миллионов рублей. Таким образом станет возможным завершение всех работ уже в этом году — раньше запланированного срока. Также дополнительные средства предназначены для областного театра кукол Томской области. В следующем году более 630 миллионов рублей выделят на модернизацию театров юного зрителя в Бурятии, Республике Марий Эл, Тыве, Забайкальском крае, а также в Калужской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях.

https://ria.ru/20231015/roditeli-1902883858.html

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томская область, забайкальский край, самарское, правительство рф, общество