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Правительство объявило о финансировании ремонта детских театров в регионах - РИА Новости, 23.10.2023
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Культура
 
03:11 23.10.2023 (обновлено: 03:46 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/regiony-1904573409.html
Правительство объявило о финансировании ремонта детских театров в регионах
Правительство объявило о финансировании ремонта детских театров в регионах - РИА Новости, 23.10.2023
Правительство объявило о финансировании ремонта детских театров в регионах
В 2023 и 2024 годах на реконструкцию и капремонт детских театров в нескольких регионах направят более 800 миллионов рублей, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T03:11
2023-10-23T03:46
культура
томская область
забайкальский край
самарское
правительство рф
общество
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В 2023 и 2024 годах на реконструкцию и капремонт детских театров в нескольких регионах направят более 800 миллионов рублей, говорится в Telegram-канале правительства. "Ряд регионов получит дополнительное финансирование на завершение реконструкции и капремонта театров юного зрителя и театров кукол. На эти цели будет направлено 836,5 млн рублей, средства поступят в 2023 и 2024 годах", — отмечается в публикации.В частности, на реконструкцию Волгоградского театра кукол предусмотрено более 198 миллионов рублей. Таким образом станет возможным завершение всех работ уже в этом году — раньше запланированного срока. Также дополнительные средства предназначены для областного театра кукол Томской области. В следующем году более 630 миллионов рублей выделят на модернизацию театров юного зрителя в Бурятии, Республике Марий Эл, Тыве, Забайкальском крае, а также в Калужской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях.
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томская область, забайкальский край, самарское, правительство рф, общество
Культура, Томская область, Забайкальский край, Самарское, Правительство РФ, Общество
Правительство объявило о финансировании ремонта детских театров в регионах

Правительство направит 836,5 млн руб на капремонт детских театров в регионах

© МоскомархитектураДетский музыкальный театр юного актера в центре Москвы
Детский музыкальный театр юного актера в центре Москвы
© Москомархитектура
Детский музыкальный театр юного актера в центре Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В 2023 и 2024 годах на реконструкцию и капремонт детских театров в нескольких регионах направят более 800 миллионов рублей, говорится в Telegram-канале правительства.
"Ряд регионов получит дополнительное финансирование на завершение реконструкции и капремонта театров юного зрителя и театров кукол. На эти цели будет направлено 836,5 млн рублей, средства поступят в 2023 и 2024 годах", — отмечается в публикации.
В частности, на реконструкцию Волгоградского театра кукол предусмотрено более 198 миллионов рублей. Таким образом станет возможным завершение всех работ уже в этом году — раньше запланированного срока.
Также дополнительные средства предназначены для областного театра кукол Томской области.
В следующем году более 630 миллионов рублей выделят на модернизацию театров юного зрителя в Бурятии, Республике Марий Эл, Тыве, Забайкальском крае, а также в Калужской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях.
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КультураТомская областьЗабайкальский крайСамарскоеПравительство РФОбщество
 
 
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