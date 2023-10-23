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В ДНР заявили о введении программы диспетчеризации вызовов скорой помощи
В ДНР заявили о введении программы диспетчеризации вызовов скорой помощи - РИА Новости, 23.10.2023
В ДНР заявили о введении программы диспетчеризации вызовов скорой помощи
В ДНР планируют ввести программу диспетчеризации вызовов скорой помощи к следующему году, сообщил РИА Новости министр здравоохранения республики Дмитрий Гарцев. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T00:20
2023-10-23T00:20
2023-10-23T00:20
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. В ДНР планируют ввести программу диспетчеризации вызовов скорой помощи к следующему году, сообщил РИА Новости министр здравоохранения республики Дмитрий Гарцев. "В рамках программы социально-экономического развития ДНР у нас будет переоснащение компьютерной техникой. И мы все станции и подстанции уже в текущем году переоснастим компьютерной техникой, что позволит уже в следующем году внедрить единую диспетчерскую (программу диспетчеризации вызовов скорой помощи - ред.)", - рассказал Гарцев. Он отметил, что результатом внедрения такой программы станет уменьшение времени приезда на место вызова, также улучшение качества оказания скорой медицинской помощи.
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в мире, донецкая народная республика, здравоохранение, общество, здоровье
В мире, Донецкая Народная Республика, Здравоохранение, Общество, Здоровье
В ДНР заявили о введении программы диспетчеризации вызовов скорой помощи
Минздрав ДНР: в регионе введут программу диспетчеризации вызовов скорой помощи