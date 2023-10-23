https://ria.ru/20231023/rebenok-1904800454.html

В Мурманской области ребенок провалился под лед

В Мурманской области ребенок провалился под лед - РИА Новости, 23.10.2023

В Мурманской области ребенок провалился под лед

Спасатели ведут поиски 12-летнего ребенка, который провалился под лед реки в Кандалакшском районе на юге Мурманской области, сообщили в Telegram-канале СУСК по... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T20:45

2023-10-23T20:45

2023-10-23T20:45

мурманская область

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 23 окт – РИА Новости. Спасатели ведут поиски 12-летнего ребенка, который провалился под лед реки в Кандалакшском районе на юге Мурманской области, сообщили в Telegram-канале СУСК по региону."Следственным отделом по городу Кандалакша регионального СУ СК России проводится процессуальная проверка по факту происшествия с 12-летним подростком. Предварительно установлено, что 23 октября несовершеннолетний провалился под лед водоема в районе села Алакуртти Кандалакшского района", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе регионального ГУМЧС, ведутся поисковые работы вдоль беговой линии реки Тунтсайоки жителями села Алакуртти и военнослужащими. По данным прокуратуры, которая начала проверку, ЧП произошло около 17.00 мск. В главном управлении МЧС России по Мурманской области проведено заседание штаба поисково-спасательных работ. "К месту происшествия направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Мурманской области, включая психологов. К месту следуют спасатели АСС Мурманской области, готовится к выезду водолазная группа Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России", - отметили в ГУМЧС.

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мурманская область, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)