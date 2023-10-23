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Эстония связалась с Китаем для расследования инцидента в Балтийском море - РИА Новости, 23.10.2023
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14:27 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/rassledovanie-1904670694.html
Эстония связалась с Китаем для расследования инцидента в Балтийском море
Эстония связалась с Китаем для расследования инцидента в Балтийском море - РИА Новости, 23.10.2023
Эстония связалась с Китаем для расследования инцидента в Балтийском море
Власти Эстонии связались с КНР для "обеспечения сотрудничества" при расследовании повреждения двух телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, передает... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:27
2023-10-23T14:27
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Власти Эстонии связались с КНР для "обеспечения сотрудничества" при расследовании повреждения двух телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя МИД страны. "Эстония связалась с властями Китая, чтобы обеспечить сотрудничество в расследовании (повреждения кабелей - ред.)", - рассказал агентству представитель ведомства в электронном письме. Как отмечает агентство со ссылкой на представителя МИД, Эстония намерена поощрять "любые виды сотрудничества, необходимого для проведения расследования". Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин 17 октября сообщил, что получил информацию о повреждении телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией. По его словам, кабель был поврежден в то же время, что и газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии. Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.
https://ria.ru/20231023/knr-1904617262.html
https://ria.ru/20231020/balticconnector-1904207036.html
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в мире, эстония, китай
В мире, Эстония, Китай
Эстония связалась с Китаем для расследования инцидента в Балтийском море

Эстония связалась с КНР для расследования повреждения кабелей в Балтийском море

© iStock.com / diegograndiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© iStock.com / diegograndi
Флаг Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Власти Эстонии связались с КНР для "обеспечения сотрудничества" при расследовании повреждения двух телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя МИД страны.
«
"Эстония связалась с властями Китая, чтобы обеспечить сотрудничество в расследовании (повреждения кабелей - ред.)", - рассказал агентству представитель ведомства в электронном письме.
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Как отмечает агентство со ссылкой на представителя МИД, Эстония намерена поощрять "любые виды сотрудничества, необходимого для проведения расследования".
Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин 17 октября сообщил, что получил информацию о повреждении телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией. По его словам, кабель был поврежден в то же время, что и газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией.
Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии.
Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.
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