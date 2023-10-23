В МИД сравнили расследования ЧП на Balticconnector и "Северных потоках"
Грушко раскритиковал темпы расследования Западом подрывов на "Северных потоках"
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Запад проявляет "прыть" при расследовании повреждения газопровода Balticconnector, лучше бы они так работали по подрывам на "Северных потоках", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ту прыть, которую они проявляют в расследовании с инцидентом на Balticconnector,- лучше бы они проявили ее в расследовании "Северного потока — 2". Если Латвия действительно исходит из того, что нанесение существенного ущерба приравнивается к акту вооруженного нападения как это записано в стратегических документах НАТО, то Балтийское море должно было быть закрыто для американских кораблей после "Северного потока — 2", прежде всего, Германией", - сказал он журналистам.
"Поскольку сейчас в прессе продолжает раскручиваться версия о причастности Украины к взрыву на "Северных потоках", то должна быть прекращена любая помощь и содействие Украине", - указал дипломат.
Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии.
Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.