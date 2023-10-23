https://ria.ru/20231023/rassledovanie-1904607033.html

В МИД сравнили расследования ЧП на Balticconnector и "Северных потоках"

В МИД сравнили расследования ЧП на Balticconnector и "Северных потоках" - РИА Новости, 23.10.2023

В МИД сравнили расследования ЧП на Balticconnector и "Северных потоках"

Запад проявляет "прыть" при расследовании повреждения газопровода Balticconnector, лучше бы они так работали по подрывам на "Северных потоках", заявил замглавы... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:02

2023-10-23T11:02

2023-10-23T11:42

в мире

александр грушко

авария на "северных потоках"

balticconnector

северный поток — 2

северный поток

финляндия

эстония

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Запад проявляет "прыть" при расследовании повреждения газопровода Balticconnector, лучше бы они так работали по подрывам на "Северных потоках", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Ту прыть, которую они проявляют в расследовании с инцидентом на Balticconnector,- лучше бы они проявили ее в расследовании "Северного потока — 2". Если Латвия действительно исходит из того, что нанесение существенного ущерба приравнивается к акту вооруженного нападения как это записано в стратегических документах НАТО, то Балтийское море должно было быть закрыто для американских кораблей после "Северного потока — 2", прежде всего, Германией", - сказал он журналистам."Поскольку сейчас в прессе продолжает раскручиваться версия о причастности Украины к взрыву на "Северных потоках", то должна быть прекращена любая помощь и содействие Украине", - указал дипломат.Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии.Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20231018/balticconnector-1903549061.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900793969.html

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в мире, александр грушко, авария на "северных потоках", balticconnector, северный поток — 2, северный поток, финляндия, эстония