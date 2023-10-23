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Путин изложил главе Бразилии оценки деструктивной линии киевского режима
Путин изложил главе Бразилии оценки деструктивной линии киевского режима - РИА Новости, 23.10.2023
Путин изложил главе Бразилии оценки деструктивной линии киевского режима
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве оценки деструктивной линии киевского режима РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:38
2023-10-23T18:38
2023-10-23T18:51
бразилия
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владимир путин
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луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, подтвердил открытость РФ к диалогу, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе обмена мнениями по украинской тематике Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, вновь подтвердил открытость России к диалогу – при выполнении киевскими властями известных российских условий и учете новых реалий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230907/braziliya-1894660204.html
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бразилия, россия, владимир путин, украина, луис инасиу лула да силва, в мире
Бразилия, Россия, Владимир Путин, Украина, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире
Путин изложил главе Бразилии оценки деструктивной линии киевского режима
Путин изложил Луле да Силве оценки деструктивной линии Киева и его покровителей