https://ria.ru/20231023/putin-1904771213.html

Путин изложил главе Бразилии оценки деструктивной линии киевского режима

Путин изложил главе Бразилии оценки деструктивной линии киевского режима - РИА Новости, 23.10.2023

Путин изложил главе Бразилии оценки деструктивной линии киевского режима

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве оценки деструктивной линии киевского режима РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:38

2023-10-23T18:38

2023-10-23T18:51

бразилия

россия

владимир путин

украина

луис инасиу лула да силва

в мире

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, подтвердил открытость РФ к диалогу, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе обмена мнениями по украинской тематике Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, вновь подтвердил открытость России к диалогу – при выполнении киевскими властями известных российских условий и учете новых реалий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230907/braziliya-1894660204.html

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бразилия, россия, владимир путин, украина, луис инасиу лула да силва, в мире