Рейтинг@Mail.ru
Путин изложил главе Бразилии оценки деструктивной линии киевского режима - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 23.10.2023 (обновлено: 18:51 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/putin-1904771213.html
Путин изложил главе Бразилии оценки деструктивной линии киевского режима
Путин изложил главе Бразилии оценки деструктивной линии киевского режима - РИА Новости, 23.10.2023
Путин изложил главе Бразилии оценки деструктивной линии киевского режима
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве оценки деструктивной линии киевского режима РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:38
2023-10-23T18:51
бразилия
россия
владимир путин
украина
луис инасиу лула да силва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569973748_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_c2af934a135c9b1d1f26b3cb17a95578.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, подтвердил открытость РФ к диалогу, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе обмена мнениями по украинской тематике Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, вновь подтвердил открытость России к диалогу – при выполнении киевскими властями известных российских условий и учете новых реалий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230907/braziliya-1894660204.html
бразилия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569973748_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_476de8a2543ddc02253c1e691e1c3c5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, россия, владимир путин, украина, луис инасиу лула да силва, в мире
Бразилия, Россия, Владимир Путин, Украина, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире
Путин изложил главе Бразилии оценки деструктивной линии киевского режима

Путин изложил Луле да Силве оценки деструктивной линии Киева и его покровителей

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, подтвердил открытость РФ к диалогу, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе обмена мнениями по украинской тематике Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, вновь подтвердил открытость России к диалогу – при выполнении киевскими властями известных российских условий и учете новых реалий", - говорится в сообщении.
Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
МИД Бразилии оценил инициативы по мирному решению конфликта на Украине
7 сентября, 05:22
 
БразилияРоссияВладимир ПутинУкраинаЛуис Инасиу Лула да СилваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала