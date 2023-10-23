https://ria.ru/20231023/putin-1904727617.html

Путин поздравил участников битвы за Кавказ, проживающих в Абхазии

Путин поздравил участников битвы за Кавказ, проживающих в Абхазии - РИА Новости, 23.10.2023

Путин поздравил участников битвы за Кавказ, проживающих в Абхазии

Посольство России в Абхазии передало участникам битвы за Кавказ, проживающим в республике, поздравления от президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:22

2023-10-23T16:22

2023-10-23T16:22

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СУХУМ, 23 окт – РИА Новости. Посольство России в Абхазии передало участникам битвы за Кавказ, проживающим в республике, поздравления от президента РФ Владимира Путина. В 2023 году исполнилось 80 лет со дня победы в битве за Кавказ — одной из наиболее затяжных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны. Это важная дата в мировой истории, поскольку именно она во многом предопределила победоносный для антигитлеровской коалиции исход ВОВ. Сотрудники посольства, Дома Москвы в Сухуме и руководители организаций российских соотечественников посетили ветеранов, участвовавших в битве за Кавказ - Нонну Дорофееву, Ардаваста Сельвян, Екатерину Синявскую, а также участницу Сталинградской и Курской битв Валентину Шульгину. Ветеранам передали поздравительные телеграммы от российского лидера и цветы. "Поздравляю Вас с 80-й годовщиной разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Победоносное завершение Красной Армией этой масштабной военной операции - стало важным, судьбоносным событием, во многом определившим ход Великой Отечественной войны. Вы, настоящие герои, встали насмерть на пути врага, мужественно сражались за каждую пядь родной земли, приближая Победу. Спасибо Вам за великий подвит, за искреннюю, беззаветную любовь к Отчизне. Желаю доброго здоровья и благополучия", - говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.Ветераны попросили передать президенту России Владимиру Путину благодарность за трепетное отношение и постоянное внимание в их адрес. Они также отметили, что посольство РФ в Абхазии, Дом Москвы и российские соотечественники всегда оказывают всевозможную поддержку ветеранам, и им приятно, что потомки помнят и чтят историю Великой Отечественной войны. В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей из Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней. Ранее сообщалось, что президент России подписал Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", в связи с чем 9 октября было объявлено Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).

https://ria.ru/20231009/kuban-1901436095.html

https://ria.ru/20231023/putin-1904615788.html

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общество, кавказ, россия, абхазия, владимир путин, в мире