https://ria.ru/20231023/puteshestviya-1904780912.html

Эксперты сказали, что делать туристам, купившим билеты по ошибочному тарифу

Эксперты сказали, что делать туристам, купившим билеты по ошибочному тарифу - РИА Новости, 23.10.2023

Эксперты сказали, что делать туристам, купившим билеты по ошибочному тарифу

Эксперты рассказали, при каких условиях пассажиры, купившие дешевые авиабилеты по ошибочному тарифу, например, на прошлой неделе в Таиланд у "Аэрофлота" (они... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T19:27

2023-10-23T19:27

2023-10-23T19:27

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, при каких условиях пассажиры, купившие дешевые авиабилеты по ошибочному тарифу, например, на прошлой неделе в Таиланд у "Аэрофлота" (они обошлись им всего в шесть тысяч в одну сторону из Екатеринбурга) смогут совершить перелет."Все зависит от условий оферты, размещенной на сайте авиакомпании, которую, как правило, никто не читает. Нужно понимать, какие права есть у авиакомпании с точки зрения отмены, замены уже приобретенных билетов", — объясняет глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.По его словам, как правило, все онлайн-сервисы в офертах максимально защищают свои права, сохраняют для себя пути отступа. "Они оставляют себе возможность отмены уже приобретенных и оплаченных билетов", — констатирует юрист.Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов подчеркивает, что покупатели приобрели билеты на сайте авиакомпании или агрегатора по предложенной цене, внесли деньги и, тем самым, оформили договор оферты. "Соответственно, услуга должна быть оказана. Пассажир не знает о технических проблемах перевозчика, он думает, что это, возможно, какая-то акция, покупает проездной документ по той стоимости, которая есть", — говорит Зотов.Эксперт отмечает, что при техническом сбое и продаже дешевых билетов авиакомпания несет убытки. "В этом случае справедливо, если она обратится со встречным иском к той фирме, которая разрабатывала программное обеспечение. Но пассажиры должны лететь по тем тарифам, которые оплатили", — сказал он. Если пассажиры будут обращаться в суд, они его выиграют, говорит Зотов."Несколько месяцев назад Верховный суд (ВС) рассматривал похожее по сути дело: гражданин судился с ЦУМом относительно приобретенных им товаров, которые ему обошлись более чем в 800 раз дешевле их стоимости", — вспоминает Мохов.Судьи ВС вернули документы на дополнительное рассмотрение, указав на то, что условия онлайн-магазина являются публичной офертой. Если товар был приобретен, заказ подтвержден, вещи необходимо предоставить по той цене, которая была указана на сайте."Прямую аналогию провести нельзя, есть определенные нюансы, но тем не менее нужно учитывать, что позиция ВС в сходном споре заключается в том, что публичную оферту нельзя менять в плане цены, если она уже подтверждена и оплачена", — объясняет юрист.Он также считает, что если пассажиры пойдут в суд, у них есть шанс отстоять право лететь по низкому тарифу. Но вопрос решится небыстро, а решение туристам нужно принимать в ближайшее время: лететь по билетам по стандартной цене, воспользовавшись, например, скидкой, которую перевозчики часто предоставляют в такой ситуации. Либо покупать проездной документ по полной стоимости, а далее — обращаться в суд и требовать разницу.

https://ria.ru/20231022/tury-1903684413.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, авиабилеты