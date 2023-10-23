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Фрадков: ПСБ обслуживает в новых регионах уже более 70 тысяч субъектов МСП
Фрадков: ПСБ обслуживает в новых регионах уже более 70 тысяч субъектов МСП - РИА Новости, 23.10.2023
Фрадков: ПСБ обслуживает в новых регионах уже более 70 тысяч субъектов МСП
ПСБ активно участвует в реализации правительственной программы социально-экономического развития новых субъектов, обслуживая уже более 70 тысяч малых и средних... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:27
2023-10-23T18:27
2023-10-23T18:27
россия
псб (банк псб)
корпорация мсп
петр фрадков
госдума рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ПСБ активно участвует в реализации правительственной программы социально-экономического развития новых субъектов, обслуживая уже более 70 тысяч малых и средних предприятий в этих регионах, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе парламентских слушаний на тему развития МСП в России. "ПСБ развивает инфраструктуру, продукты и сервисы для бизнеса новых субъектов РФ. Уже более 70 тысяч малых и средних предприятий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях получили доступ к современным банковским сервисам и продуктам: предприниматели открыли более 75 тысяч расчетных счетов и установили свыше 25 тысяч терминалов эквайринга", - привели в пресс-службе банка слова Фрадкова в Госдуме. Глава ПСБ подчеркнул, что банк в новых регионах реализует меры государственной поддержки бизнеса и является "проводником" национальных программ. "С августа 2023 года, когда предприятия новых регионов были внесены в единый реестр субъектов МСП, ПСБ в соответствии с программой зонтичного поручительства Корпорации МСП заключил льготные кредитные договоры на сумму свыше 120 миллионов рублей и сформировал предодобренные кредитные решения для 1,5 тысяч предпринимателей общей суммой свыше 1,8 миллиарда рублей", - отметил он. Фрадков добавил, что ПСБ развивает цифровые сервисы в новых регионах, позволяющие предприятиям МСП взаимодействовать с клиентами и партнерами в дистанционном формате.
https://ria.ru/20231018/investitsii-1903694668.html
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, псб (банк псб), корпорация мсп, петр фрадков, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Корпорация МСП, Петр Фрадков, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ПСБ активно участвует в реализации правительственной программы социально-экономического развития новых субъектов, обслуживая уже более 70 тысяч малых и средних предприятий в этих регионах, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе парламентских слушаний на тему развития МСП в России.
"ПСБ развивает инфраструктуру, продукты и сервисы для бизнеса новых субъектов РФ. Уже более 70 тысяч малых и средних предприятий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях получили доступ к современным банковским сервисам и продуктам: предприниматели открыли более 75 тысяч расчетных счетов и установили свыше 25 тысяч терминалов эквайринга", - привели в пресс-службе банка слова Фрадкова в Госдуме.
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Глава ПСБ подчеркнул, что банк в новых регионах реализует меры государственной поддержки бизнеса и является "проводником" национальных программ.
"С августа 2023 года, когда предприятия новых регионов были внесены в единый реестр субъектов МСП, ПСБ в соответствии с программой зонтичного поручительства Корпорации МСП заключил льготные кредитные договоры на сумму свыше 120 миллионов рублей и сформировал предодобренные кредитные решения для 1,5 тысяч предпринимателей общей суммой свыше 1,8 миллиарда рублей", - отметил он.
Фрадков добавил, что ПСБ развивает цифровые сервисы в новых регионах, позволяющие предприятиям МСП взаимодействовать с клиентами и партнерами в дистанционном формате.