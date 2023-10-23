https://ria.ru/20231023/psb-1904767221.html

Фрадков: ПСБ обслуживает в новых регионах уже более 70 тысяч субъектов МСП

Фрадков: ПСБ обслуживает в новых регионах уже более 70 тысяч субъектов МСП - РИА Новости, 23.10.2023

Фрадков: ПСБ обслуживает в новых регионах уже более 70 тысяч субъектов МСП

ПСБ активно участвует в реализации правительственной программы социально-экономического развития новых субъектов, обслуживая уже более 70 тысяч малых и средних... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:27

2023-10-23T18:27

2023-10-23T18:27

россия

псб (банк псб)

корпорация мсп

петр фрадков

госдума рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ПСБ активно участвует в реализации правительственной программы социально-экономического развития новых субъектов, обслуживая уже более 70 тысяч малых и средних предприятий в этих регионах, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе парламентских слушаний на тему развития МСП в России. "ПСБ развивает инфраструктуру, продукты и сервисы для бизнеса новых субъектов РФ. Уже более 70 тысяч малых и средних предприятий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях получили доступ к современным банковским сервисам и продуктам: предприниматели открыли более 75 тысяч расчетных счетов и установили свыше 25 тысяч терминалов эквайринга", - привели в пресс-службе банка слова Фрадкова в Госдуме. Глава ПСБ подчеркнул, что банк в новых регионах реализует меры государственной поддержки бизнеса и является "проводником" национальных программ. "С августа 2023 года, когда предприятия новых регионов были внесены в единый реестр субъектов МСП, ПСБ в соответствии с программой зонтичного поручительства Корпорации МСП заключил льготные кредитные договоры на сумму свыше 120 миллионов рублей и сформировал предодобренные кредитные решения для 1,5 тысяч предпринимателей общей суммой свыше 1,8 миллиарда рублей", - отметил он. Фрадков добавил, что ПСБ развивает цифровые сервисы в новых регионах, позволяющие предприятиям МСП взаимодействовать с клиентами и партнерами в дистанционном формате.

https://ria.ru/20231018/investitsii-1903694668.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), корпорация мсп, петр фрадков, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика