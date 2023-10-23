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В части машиниста, столкнувшегося на станции "Печатники", проводят проверку
В части машиниста, столкнувшегося на станции "Печатники", проводят проверку - РИА Новости, 23.10.2023
В части машиниста, столкнувшегося на станции "Печатники", проводят проверку
Проверка проводится в части машиниста, допустившего 11 октября столкновение поездов на станции метро "Печатники" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T21:36
2023-10-23T21:36
2023-10-23T21:36
происшествия
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московский метрополитен
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Проверка проводится в части машиниста, допустившего 11 октября столкновение поездов на станции метро "Печатники" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена. В 10.22 11 октября на станции "Печатники" поезд без пассажиров врезался в стоящий на платформе состав. Пострадали пять человек, в том числе машинист, ошибка которого привела к столкновению, у него травма средней тяжести. "В части машиниста, управлявшего поездом без пассажиров 11 октября во время инцидента на станции метро "Печатники", проводится проверка", - рассказали в пресс-службе.
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
В части машиниста, столкнувшегося на станции "Печатники", проводят проверку
В части машиниста, столкнувшегося на станции "Печатники", проводят проверку
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Проверка проводится в части машиниста, допустившего 11 октября столкновение поездов на станции метро "Печатники" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
В 10.22 11 октября на станции "Печатники" поезд без пассажиров врезался в стоящий на платформе состав. Пострадали пять человек, в том числе машинист, ошибка которого привела к столкновению, у него травма средней тяжести.
"В части машиниста, управлявшего поездом без пассажиров 11 октября во время инцидента на станции метро "Печатники", проводится проверка", - рассказали в пресс-службе.
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