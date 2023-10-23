https://ria.ru/20231023/provreka-1904806361.html

В части машиниста, столкнувшегося на станции "Печатники", проводят проверку

В части машиниста, столкнувшегося на станции "Печатники", проводят проверку - РИА Новости, 23.10.2023

В части машиниста, столкнувшегося на станции "Печатники", проводят проверку

Проверка проводится в части машиниста, допустившего 11 октября столкновение поездов на станции метро "Печатники" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T21:36

2023-10-23T21:36

2023-10-23T21:36

происшествия

москва

московский метрополитен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901982871_0:34:2880:1654_1920x0_80_0_0_f06d909f5a91315f35409c1294812a63.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Проверка проводится в части машиниста, допустившего 11 октября столкновение поездов на станции метро "Печатники" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена. В 10.22 11 октября на станции "Печатники" поезд без пассажиров врезался в стоящий на платформе состав. Пострадали пять человек, в том числе машинист, ошибка которого привела к столкновению, у него травма средней тяжести. "В части машиниста, управлявшего поездом без пассажиров 11 октября во время инцидента на станции метро "Печатники", проводится проверка", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20231014/metro-1902757604.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, московский метрополитен