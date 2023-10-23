https://ria.ru/20231023/promokody-1904579449.html

В Роскачестве предупредили о рисках использования промокодов

В Роскачестве предупредили о рисках использования промокодов - РИА Новости, 23.10.2023

В Роскачестве предупредили о рисках использования промокодов

Купленным в интернете промокодам можно доверять в девяти из десяти случаев, однако перед совершением сделки необходимо в любом случае удостовериться в их... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T06:20

2023-10-23T06:20

2023-10-23T06:21

технологии

сергей кузьменко

роскачество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835085994_0:59:1500:903_1920x0_80_0_0_01f4bdc0dfe47585883fa145b91432b1.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Купленным в интернете промокодам можно доверять в девяти из десяти случаев, однако перед совершением сделки необходимо в любом случае удостовериться в их актуальности, в том числе через сайт компании или по горячей линии, рассказали РИА Новости в Роскачестве. В организации подчеркнули, что сервисы по продаже промокодов существуют довольно давно, и они позволяют покупателям сэкономить порой до 90% от реальной стоимости какой-либо услуги - в медцентре, в парке развлечений, ресторанах, салонах красоты и так далее. Однако риск быть обманутым есть всегда. При контрольной закупке сертификатов на скидку эксперты выяснили, что многие продавцы сначала высылают промокод, чтобы можно было применить его и увидеть, как уменьшится цена, а затем ждут свое вознаграждение. Цены же на коды начинаются от 10 рублей, попадаются даже бесплатные предложения. "Проверка показала, что в 90% случаев объявлениям о покупке промокодов на известных площадках и досках объявлений доверять можно, но перепроверять. Прежде всего нужно удостовериться, что такая организация вообще существует, что акция со скидками там действительно сейчас проходит или актуальна, и что деньги продавцу нужно заплатить после применения скидки. Деньги до проверки сертификата, конечно, переводить нецелесообразно", - подчеркнул руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Кроме того, не стоит переходить по ссылкам, которые присылает продавец. "И ни в коем случае не рекомендуем переходить по присланным ссылкам для оплаты и уж тем более сообщать платежную информацию своей карты - CVC-код и коды из смс-сообщений", - добавил он. Отмечается, что также перед покупкой купона целесообразно прежде проверить на сайте компании или по телефону горячей линии, действительно ли сейчас действуют промокоды и акционные скидки, не вышел ли срок на них. Кроме того, следует обращать внимание на рейтинг продавца, его профиль - как давно он зарегистрирован, что предлагает, есть ли отзывы.

https://ria.ru/20230906/vozvrat-1894434028.html

https://ria.ru/20230920/bele-1897433178.html

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технологии, сергей кузьменко, роскачество