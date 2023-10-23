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В Бангладеш не менее 15 человек погибли при столкновении двух поездов - РИА Новости, 23.10.2023
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16:23 23.10.2023
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В Бангладеш не менее 15 человек погибли при столкновении двух поездов
В Бангладеш не менее 15 человек погибли при столкновении двух поездов - РИА Новости, 23.10.2023
В Бангладеш не менее 15 человек погибли при столкновении двух поездов
По меньшей мере 15 человек погибли и более 100 получили ранения в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Бангладеш, сообщает издание BSS. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:23
2023-10-23T16:23
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли и более 100 получили ранения в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Бангладеш, сообщает издание BSS.Столкновение поездов произошло рядом с расположенным на востоке страны городе Бхайраб, где грузовой поезд столкнулся со следовавшим в противоположном направлении пассажирским поездом. В результате столкновения два вагона с людьми сошли с рельсов. "На данный момент из-под обломков извлечено пятнадцать погибших, их число может возрасти", - заявил глава пожарной службы Бангладеш Шахджахан Сикдер. По его словам, спасательную операцию проводят 13 подразделений пожарной службы. По предварительным данным, авария произошла, когда один поезд выехал на тот же путь, что и другой. Причины аварии выясняются.
https://radiosputnik.ria.ru/20231015/poezd-1902910008.html
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в мире, бангладеш
В мире, Бангладеш
В Бангладеш не менее 15 человек погибли при столкновении двух поездов

В Бангладеш более 100 получили ранения при столкновении двух поездов

CC BY-SA 2.0 / Marufish / Dangerous Ambulance at BangladeshСкорая помощь в Бангладеш
Скорая помощь в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
CC BY-SA 2.0 / Marufish / Dangerous Ambulance at Bangladesh
Скорая помощь в Бангладеш. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли и более 100 получили ранения в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Бангладеш, сообщает издание BSS.
Столкновение поездов произошло рядом с расположенным на востоке страны городе Бхайраб, где грузовой поезд столкнулся со следовавшим в противоположном направлении пассажирским поездом. В результате столкновения два вагона с людьми сошли с рельсов.
"На данный момент из-под обломков извлечено пятнадцать погибших, их число может возрасти", - заявил глава пожарной службы Бангладеш Шахджахан Сикдер.
По его словам, спасательную операцию проводят 13 подразделений пожарной службы.
По предварительным данным, авария произошла, когда один поезд выехал на тот же путь, что и другой. Причины аварии выясняются.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
СМИ: пассажирский поезд сошел с рельсов вблизи российско-китайской границы
15 октября, 16:15
 
В миреБангладеш
 
 
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