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Минпросвещения проверит сообщение об инцидентах с хабаровскими школьниками - РИА Новости, 23.10.2023
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14:33 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904673166.html
Минпросвещения проверит сообщение об инцидентах с хабаровскими школьниками
Минпросвещения проверит сообщение об инцидентах с хабаровскими школьниками - РИА Новости, 23.10.2023
Минпросвещения проверит сообщение об инцидентах с хабаровскими школьниками
Минпросвещения РФ проверяет информацию об инцидентах с учениками одной из школ Хабаровского края, региональная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:33
2023-10-23T14:33
россия
хабаровский край
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ проверяет информацию об инцидентах с учениками одной из школ Хабаровского края, региональная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав поставила ситуацию на контроль, также даны рекомендации по организации воспитательной работы и психолого-педагогического сопровождения школьников, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России. Ранее в СМИ появилась информация, что следователи проверят руководство школы в поселке Заветы Ильича под Хабаровском после того, как в сети появились видео, как ученик кадетского класса избивает одноклассника. Также были опубликованы видео, как ученицы старшей школы заставляют четвероклассницу встать на колени просить прощения на камеру. "Совместно с правительством Хабаровского края Минпросвещения России детально проверяет информацию об инцидентах с учениками в школе. Региональная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав поставила ситуацию на контроль. Также даны рекомендации по организации воспитательной работы и психолого-педагогического сопровождения школьников", - говорится в сообщении.
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россия
хабаровский край
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россия, хабаровский край
Россия, Хабаровский край
Минпросвещения проверит сообщение об инцидентах с хабаровскими школьниками

Минпросвещения проверит информацию об инцидентах с школьниками под Хабаровском

© iStock.com / SbytovaMNУченики во время занятий
Ученики во время занятий - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© iStock.com / SbytovaMN
Ученики во время занятий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ проверяет информацию об инцидентах с учениками одной из школ Хабаровского края, региональная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав поставила ситуацию на контроль, также даны рекомендации по организации воспитательной работы и психолого-педагогического сопровождения школьников, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России.
Ранее в СМИ появилась информация, что следователи проверят руководство школы в поселке Заветы Ильича под Хабаровском после того, как в сети появились видео, как ученик кадетского класса избивает одноклассника. Также были опубликованы видео, как ученицы старшей школы заставляют четвероклассницу встать на колени просить прощения на камеру.
"Совместно с правительством Хабаровского края Минпросвещения России детально проверяет информацию об инцидентах с учениками в школе. Региональная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав поставила ситуацию на контроль. Также даны рекомендации по организации воспитательной работы и психолого-педагогического сопровождения школьников", - говорится в сообщении.
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