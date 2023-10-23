https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904662885.html
В Челябинске работник автосервиса пострадал после пожара в гаражных боксах
В Челябинске работник автосервиса пострадал после пожара в гаражных боксах - РИА Новости, 23.10.2023
В Челябинске работник автосервиса пострадал после пожара в гаражных боксах
Работник автосервиса госпитализирован после возгорания 23 октября двух гаражных боксов в Челябинске, еще два человека также обратились за медпомощью, сообщил... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:13
2023-10-23T14:13
2023-10-23T14:17
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт - РИА Новости. Работник автосервиса госпитализирован после возгорания 23 октября двух гаражных боксов в Челябинске, еще два человека также обратились за медпомощью, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным пресс-центра, пожарные в понедельник тушили возгорание по улице Механической в Челябинске, где горели два гаражных бокса. "Пожар ликвидирован. Во время тушения произошла разгерметизация баллона газового оборудования в автомобиле, находящемся в одном из боксов. Пострадал работник: с травмой ноги он госпитализирован в медучреждение. Самостоятельно за медпомощью обратились еще два человека", - говорится в сообщении. Самостоятельно опасную зону покинули восемь человек, уточняется в сообщении. Также, по данным пресс-центра, медиками был осмотрен пожарный, госпитализация ему не потребовалась. Что послужило причиной возгорания предстоит установить специалистам отделения дознания, на месте работает испытательная пожарная лаборатория, поясняет ГУМЧС.
https://ria.ru/20231022/mvd-1904551982.html
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происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
В Челябинске работник автосервиса пострадал после пожара в гаражных боксах
В Челябинске работник автосервиса пострадал после пожара в двух гаражных боксах
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт - РИА Новости.
Работник автосервиса госпитализирован после возгорания 23 октября двух гаражных боксов в Челябинске, еще два человека также обратились за медпомощью, сообщил пресс-центр
ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, пожарные в понедельник тушили возгорание по улице Механической в Челябинске, где горели два гаражных бокса.
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"Пожар ликвидирован. Во время тушения произошла разгерметизация баллона газового оборудования в автомобиле, находящемся в одном из боксов. Пострадал работник: с травмой ноги он госпитализирован в медучреждение. Самостоятельно за медпомощью обратились еще два человека", - говорится в сообщении.
Самостоятельно опасную зону покинули восемь человек, уточняется в сообщении.
Также, по данным пресс-центра, медиками был осмотрен пожарный, госпитализация ему не потребовалась.
Что послужило причиной возгорания предстоит установить специалистам отделения дознания, на месте работает испытательная пожарная лаборатория, поясняет ГУМЧС.
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