https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904662885.html

В Челябинске работник автосервиса пострадал после пожара в гаражных боксах

В Челябинске работник автосервиса пострадал после пожара в гаражных боксах - РИА Новости, 23.10.2023

В Челябинске работник автосервиса пострадал после пожара в гаражных боксах

Работник автосервиса госпитализирован после возгорания 23 октября двух гаражных боксов в Челябинске, еще два человека также обратились за медпомощью, сообщил... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:13

2023-10-23T14:13

2023-10-23T14:17

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт - РИА Новости. Работник автосервиса госпитализирован после возгорания 23 октября двух гаражных боксов в Челябинске, еще два человека также обратились за медпомощью, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным пресс-центра, пожарные в понедельник тушили возгорание по улице Механической в Челябинске, где горели два гаражных бокса. "Пожар ликвидирован. Во время тушения произошла разгерметизация баллона газового оборудования в автомобиле, находящемся в одном из боксов. Пострадал работник: с травмой ноги он госпитализирован в медучреждение. Самостоятельно за медпомощью обратились еще два человека", - говорится в сообщении. Самостоятельно опасную зону покинули восемь человек, уточняется в сообщении. Также, по данным пресс-центра, медиками был осмотрен пожарный, госпитализация ему не потребовалась. Что послужило причиной возгорания предстоит установить специалистам отделения дознания, на месте работает испытательная пожарная лаборатория, поясняет ГУМЧС.

https://ria.ru/20231022/mvd-1904551982.html

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челябинск

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происшествия, челябинск, россия