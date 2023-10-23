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В Волгоградской области потушили открытый огонь в пятиэтажке
В Волгоградской области потушили открытый огонь в пятиэтажке - РИА Новости, 23.10.2023
В Волгоградской области потушили открытый огонь в пятиэтажке
Открытый пожар в пятиэтажном доме в Котельниково Волгоградской области потушен, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:06
2023-10-23T14:06
2023-10-23T14:06
происшествия
волгоградская область
котельниково
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Открытый пожар в пятиэтажном доме в Котельниково Волгоградской области потушен, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. "Ликвидация открытого горения в 13.00", - заявили в пресс-службе. Две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома. Как рассказывали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. По данным МЧС, погиб один человек. Также, по информации областного комитета здравоохранения, пострадали двое: девочка, которую обследовали в больнице, и мужчина, попавший в реанимацию Котельниковской ЦРБ.
https://ria.ru/20231022/kharkov-1904473429.html
волгоградская область
котельниково
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РИА Новости
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происшествия, волгоградская область, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, Котельниково, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области потушили открытый огонь в пятиэтажке
В Волгоградской области ликвидировали открытый огонь в пятиэтажке