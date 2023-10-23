https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904660255.html

В Волгоградской области потушили открытый огонь в пятиэтажке

В Волгоградской области потушили открытый огонь в пятиэтажке - РИА Новости, 23.10.2023

В Волгоградской области потушили открытый огонь в пятиэтажке

Открытый пожар в пятиэтажном доме в Котельниково Волгоградской области потушен, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:06

2023-10-23T14:06

2023-10-23T14:06

происшествия

волгоградская область

котельниково

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Открытый пожар в пятиэтажном доме в Котельниково Волгоградской области потушен, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. "Ликвидация открытого горения в 13.00", - заявили в пресс-службе. Две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома. Как рассказывали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. По данным МЧС, погиб один человек. Также, по информации областного комитета здравоохранения, пострадали двое: девочка, которую обследовали в больнице, и мужчина, попавший в реанимацию Котельниковской ЦРБ.

https://ria.ru/20231022/kharkov-1904473429.html

волгоградская область

котельниково

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происшествия, волгоградская область, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)