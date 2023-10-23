Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области потушили открытый огонь в пятиэтажке - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904660255.html
В Волгоградской области потушили открытый огонь в пятиэтажке
В Волгоградской области потушили открытый огонь в пятиэтажке - РИА Новости, 23.10.2023
В Волгоградской области потушили открытый огонь в пятиэтажке
Открытый пожар в пятиэтажном доме в Котельниково Волгоградской области потушен, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:06
2023-10-23T14:06
происшествия
волгоградская область
котельниково
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904623924_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca1073ec00bc2269bd171c27e078e26b.jpg
ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Открытый пожар в пятиэтажном доме в Котельниково Волгоградской области потушен, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. "Ликвидация открытого горения в 13.00", - заявили в пресс-службе. Две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома. Как рассказывали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. По данным МЧС, погиб один человек. Также, по информации областного комитета здравоохранения, пострадали двое: девочка, которую обследовали в больнице, и мужчина, попавший в реанимацию Котельниковской ЦРБ.
https://ria.ru/20231022/kharkov-1904473429.html
волгоградская область
котельниково
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904623924_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7975a371ae84b1a1f58534529013468a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, Котельниково, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области потушили открытый огонь в пятиэтажке

В Волгоградской области ликвидировали открытый огонь в пятиэтажке

© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской областиНа месте пожара в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области
На месте пожара в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской области
На месте пожара в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Открытый пожар в пятиэтажном доме в Котельниково Волгоградской области потушен, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
"Ликвидация открытого горения в 13.00", - заявили в пресс-службе.
Две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома. Как рассказывали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа.
По данным МЧС, погиб один человек. Также, по информации областного комитета здравоохранения, пострадали двое: девочка, которую обследовали в больнице, и мужчина, попавший в реанимацию Котельниковской ЦРБ.
Пожар в почтовом отделении в Харьковской области. 22 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
В Харьковской области произошел пожар в почтовом отделении
22 октября, 11:50
 
ПроисшествияВолгоградская областьКотельниковоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала