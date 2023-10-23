https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904631138.html

В Волгоградской области девочку обследуют в больнице после взрыва газа

В Волгоградской области девочку обследуют в больнице после взрыва газа - РИА Новости, 23.10.2023

В Волгоградской области девочку обследуют в больнице после взрыва газа

Девочку обследуют в больнице после взрыва бытового газа и пожара в доме в Котельниково, угрозы ее жизни и здоровью нет, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:32

2023-10-23T12:32

2023-10-23T12:32

происшествия

котельниково

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Девочку обследуют в больнице после взрыва бытового газа и пожара в доме в Котельниково, угрозы ее жизни и здоровью нет, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области. Две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома в городе Котельниково. Как рассказали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. По данным волгоградского главка МЧС, пострадали два человека. "Девочка… проходит обследование в приемном отделении, угрозы жизни и здоровью нет", - сообщили в администрации.По информации комитета здравоохранения, медицинская помощь оказывается еще одному пострадавшему — мужчина госпитализирован в отделение реанимации Котельниковской ЦРБ.

https://ria.ru/20230920/vzryv-1897484859.html

котельниково

волгоградская область

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происшествия, котельниково, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)