https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904631138.html
В Волгоградской области девочку обследуют в больнице после взрыва газа
В Волгоградской области девочку обследуют в больнице после взрыва газа - РИА Новости, 23.10.2023
В Волгоградской области девочку обследуют в больнице после взрыва газа
Девочку обследуют в больнице после взрыва бытового газа и пожара в доме в Котельниково, угрозы ее жизни и здоровью нет, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:32
2023-10-23T12:32
2023-10-23T12:32
происшествия
котельниково
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_826ecd0c06e0b241ba8a39a70011a24a.jpg
ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Девочку обследуют в больнице после взрыва бытового газа и пожара в доме в Котельниково, угрозы ее жизни и здоровью нет, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области. Две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома в городе Котельниково. Как рассказали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. По данным волгоградского главка МЧС, пострадали два человека. "Девочка… проходит обследование в приемном отделении, угрозы жизни и здоровью нет", - сообщили в администрации.По информации комитета здравоохранения, медицинская помощь оказывается еще одному пострадавшему — мужчина госпитализирован в отделение реанимации Котельниковской ЦРБ.
https://ria.ru/20230920/vzryv-1897484859.html
котельниково
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5e419358758b557425858121ebd711d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, котельниково, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Котельниково, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области девочку обследуют в больнице после взрыва газа
В Волгоградской области девочку обследуют в больнице после пожара