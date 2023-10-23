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В Волгоградской области девочку обследуют в больнице после взрыва газа - РИА Новости, 23.10.2023
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12:32 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904631138.html
В Волгоградской области девочку обследуют в больнице после взрыва газа
В Волгоградской области девочку обследуют в больнице после взрыва газа - РИА Новости, 23.10.2023
В Волгоградской области девочку обследуют в больнице после взрыва газа
Девочку обследуют в больнице после взрыва бытового газа и пожара в доме в Котельниково, угрозы ее жизни и здоровью нет, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:32
2023-10-23T12:32
происшествия
котельниково
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Девочку обследуют в больнице после взрыва бытового газа и пожара в доме в Котельниково, угрозы ее жизни и здоровью нет, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области. Две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома в городе Котельниково. Как рассказали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. По данным волгоградского главка МЧС, пострадали два человека. &quot;Девочка… проходит обследование в приемном отделении, угрозы жизни и здоровью нет&quot;, - сообщили в администрации.По информации комитета здравоохранения, медицинская помощь оказывается еще одному пострадавшему — мужчина госпитализирован в отделение реанимации Котельниковской ЦРБ.
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котельниково
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происшествия, котельниково, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Котельниково, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области девочку обследуют в больнице после взрыва газа

В Волгоградской области девочку обследуют в больнице после пожара

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Девочку обследуют в больнице после взрыва бытового газа и пожара в доме в Котельниково, угрозы ее жизни и здоровью нет, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома в городе Котельниково. Как рассказали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. По данным волгоградского главка МЧС, пострадали два человека.
«

"Девочка… проходит обследование в приемном отделении, угрозы жизни и здоровью нет", - сообщили в администрации.

По информации комитета здравоохранения, медицинская помощь оказывается еще одному пострадавшему — мужчина госпитализирован в отделение реанимации Котельниковской ЦРБ.
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ПроисшествияКотельниковоВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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