https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904620843.html

СК установит причины схода локомотива на Сахалине

СК установит причины схода локомотива на Сахалине - РИА Новости, 23.10.2023

СК установит причины схода локомотива на Сахалине

Доследственная проверка проводится по поводу схода железнодорожного локомотива на Сахалине, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:00

2023-10-23T12:00

2023-10-23T12:15

происшествия

россия

сахалинская область

сахалин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по поводу схода железнодорожного локомотива на Сахалине, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. ГУМЧС России по Сахалинской области сообщал, что в воскресенье в районе железнодорожной станции Ильинское произошел сход колесной пары локомотива. В результате погибших и пострадавших нет, задержек поездов не произошло, из Южно-Сахалинска на место происшествия выдвинулся восстановительный поезд. "Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - уточняется в сообщении ведомства. В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления устанавливают обстоятельства аварии, процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

https://ria.ru/20231014/mchs-1902699278.html

россия

сахалинская область

сахалин

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происшествия, россия, сахалинская область, сахалин, следственный комитет россии (ск рф)