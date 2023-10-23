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СК установит причины схода локомотива на Сахалине - РИА Новости, 23.10.2023
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12:00 23.10.2023 (обновлено: 12:15 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904620843.html
СК установит причины схода локомотива на Сахалине
СК установит причины схода локомотива на Сахалине - РИА Новости, 23.10.2023
СК установит причины схода локомотива на Сахалине
Доследственная проверка проводится по поводу схода железнодорожного локомотива на Сахалине, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:00
2023-10-23T12:15
происшествия
россия
сахалинская область
сахалин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по поводу схода железнодорожного локомотива на Сахалине, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. ГУМЧС России по Сахалинской области сообщал, что в воскресенье в районе железнодорожной станции Ильинское произошел сход колесной пары локомотива. В результате погибших и пострадавших нет, задержек поездов не произошло, из Южно-Сахалинска на место происшествия выдвинулся восстановительный поезд. "Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - уточняется в сообщении ведомства. В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления устанавливают обстоятельства аварии, процессуальное решение будет принято по итогам проверки.
https://ria.ru/20231014/mchs-1902699278.html
россия
сахалинская область
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происшествия, россия, сахалинская область, сахалин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сахалинская область, Сахалин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установит причины схода локомотива на Сахалине

СК установит причины схода железнодорожного локомотива на Сахалине

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по поводу схода железнодорожного локомотива на Сахалине, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
ГУМЧС России по Сахалинской области сообщал, что в воскресенье в районе железнодорожной станции Ильинское произошел сход колесной пары локомотива. В результате погибших и пострадавших нет, задержек поездов не произошло, из Южно-Сахалинска на место происшествия выдвинулся восстановительный поезд.
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"Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - уточняется в сообщении ведомства.
В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления устанавливают обстоятельства аварии, процессуальное решение будет принято по итогам проверки.
 
ПроисшествияРоссияСахалинская областьСахалинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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