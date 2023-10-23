https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904620843.html
СК установит причины схода локомотива на Сахалине
СК установит причины схода локомотива на Сахалине - РИА Новости, 23.10.2023
СК установит причины схода локомотива на Сахалине
Доследственная проверка проводится по поводу схода железнодорожного локомотива на Сахалине, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:00
2023-10-23T12:00
2023-10-23T12:15
происшествия
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сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по поводу схода железнодорожного локомотива на Сахалине, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. ГУМЧС России по Сахалинской области сообщал, что в воскресенье в районе железнодорожной станции Ильинское произошел сход колесной пары локомотива. В результате погибших и пострадавших нет, задержек поездов не произошло, из Южно-Сахалинска на место происшествия выдвинулся восстановительный поезд. "Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по части 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - уточняется в сообщении ведомства. В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления устанавливают обстоятельства аварии, процессуальное решение будет принято по итогам проверки.
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происшествия, россия, сахалинская область, сахалин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сахалинская область, Сахалин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установит причины схода локомотива на Сахалине
СК установит причины схода железнодорожного локомотива на Сахалине