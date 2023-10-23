Рейтинг@Mail.ru
В столице начался прием заявок на участие в проекте "Технолидеры Москвы" - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/proekt-1904582494.html
В столице начался прием заявок на участие в проекте "Технолидеры Москвы"
В столице начался прием заявок на участие в проекте "Технолидеры Москвы" - РИА Новости, 23.10.2023
В столице начался прием заявок на участие в проекте "Технолидеры Москвы"
Прием заявок на участие в молодежном проекте "Технолидеры Москвы", где участники смогут представить свои бизнес-проекты и пройти обучение у специалистов,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T07:44
2023-10-23T07:44
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838146136_0:215:2500:1622_1920x0_80_0_0_a71dc5be80c43c63925e24806c9fc0b2.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Прием заявок на участие в молодежном проекте "Технолидеры Москвы", где участники смогут представить свои бизнес-проекты и пройти обучение у специалистов, стартовал в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столице стартовал прием заявок на участие в молодежном акселераторе технологических проектов "Технолидеры Москвы". Ребята смогут представить свои бизнес-проекты и пройти обучение у специалистов, работающих в сфере инновационных разработок", - говорится в сообщении. Отмечается, что программа рассчитана на учащихся в возрасте от 14 до 23 лет. Участники смогут представить свои бизнес-идеи и пройти обучение у профессионалов в области рынков Национальной технологической инициативы. Авторы лучших проектов получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. Для участия необходимо собрать команду от двух до пяти человек и подать заявку на сайте программы. Их прием продлится до 2 ноября включительно. Все заявки рассмотрят члены экспертной комиссии, в которую входят предприниматели, руководители стартапов и крупных индустриальных компаний. Они выберут 100 заявок, авторы которых смогут начать обучение. Уточняется, что обучение продлится шесть месяцев. За это время команды пройдут путь от идеи до реализации собственного проекта. Лучшие из них получат возможность доработать свой прототип до минимальной рабочей версии и выиграть грант на развитие.
https://ria.ru/20231019/oez-1903688362.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838146136_15:0:2238:1667_1920x0_80_0_0_a7718f3f1be04c4e7451ae5979f1c8ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
В столице начался прием заявок на участие в проекте "Технолидеры Москвы"

В столице начался прием заявок на участие проекте "Технолидеры Москвы"

© Фото предоставлены АНО "Развитие человеческого капитала"Чемпионат "Технолидеры Москвы" вышел на федеральный уровень
Чемпионат Технолидеры Москвы вышел на федеральный уровень
© Фото предоставлены АНО "Развитие человеческого капитала"
Чемпионат "Технолидеры Москвы" вышел на федеральный уровень . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Прием заявок на участие в молодежном проекте "Технолидеры Москвы", где участники смогут представить свои бизнес-проекты и пройти обучение у специалистов, стартовал в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«
"В столице стартовал прием заявок на участие в молодежном акселераторе технологических проектов "Технолидеры Москвы". Ребята смогут представить свои бизнес-проекты и пройти обучение у специалистов, работающих в сфере инновационных разработок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что программа рассчитана на учащихся в возрасте от 14 до 23 лет. Участники смогут представить свои бизнес-идеи и пройти обучение у профессионалов в области рынков Национальной технологической инициативы. Авторы лучших проектов получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.
Для участия необходимо собрать команду от двух до пяти человек и подать заявку на сайте программы. Их прием продлится до 2 ноября включительно. Все заявки рассмотрят члены экспертной комиссии, в которую входят предприниматели, руководители стартапов и крупных индустриальных компаний. Они выберут 100 заявок, авторы которых смогут начать обучение.
Уточняется, что обучение продлится шесть месяцев. За это время команды пройдут путь от идеи до реализации собственного проекта. Лучшие из них получат возможность доработать свой прототип до минимальной рабочей версии и выиграть грант на развитие.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Ефимов: "Технополис Москва" - лауреат премии в области устойчивого развития
19 октября, 14:12
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала