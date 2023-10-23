https://ria.ru/20231023/proekt-1904582494.html

В столице начался прием заявок на участие в проекте "Технолидеры Москвы"

В столице начался прием заявок на участие в проекте "Технолидеры Москвы" - РИА Новости, 23.10.2023

В столице начался прием заявок на участие в проекте "Технолидеры Москвы"

Прием заявок на участие в молодежном проекте "Технолидеры Москвы", где участники смогут представить свои бизнес-проекты и пройти обучение у специалистов,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T07:44

2023-10-23T07:44

2023-10-23T07:44

общество

москва

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Прием заявок на участие в молодежном проекте "Технолидеры Москвы", где участники смогут представить свои бизнес-проекты и пройти обучение у специалистов, стартовал в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столице стартовал прием заявок на участие в молодежном акселераторе технологических проектов "Технолидеры Москвы". Ребята смогут представить свои бизнес-проекты и пройти обучение у специалистов, работающих в сфере инновационных разработок", - говорится в сообщении. Отмечается, что программа рассчитана на учащихся в возрасте от 14 до 23 лет. Участники смогут представить свои бизнес-идеи и пройти обучение у профессионалов в области рынков Национальной технологической инициативы. Авторы лучших проектов получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. Для участия необходимо собрать команду от двух до пяти человек и подать заявку на сайте программы. Их прием продлится до 2 ноября включительно. Все заявки рассмотрят члены экспертной комиссии, в которую входят предприниматели, руководители стартапов и крупных индустриальных компаний. Они выберут 100 заявок, авторы которых смогут начать обучение. Уточняется, что обучение продлится шесть месяцев. За это время команды пройдут путь от идеи до реализации собственного проекта. Лучшие из них получат возможность доработать свой прототип до минимальной рабочей версии и выиграть грант на развитие.

https://ria.ru/20231019/oez-1903688362.html

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общество, москва