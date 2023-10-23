https://ria.ru/20231023/prigovor-1904769796.html
В Курской области вынесли приговор педофилу
В Курской области вынесли приговор педофилу - РИА Новости, 23.10.2023
В Курской области вынесли приговор педофилу
Курский областной суд приговорил мужчину, который "страдает расстройством сексуального предпочтения - педофилией", к 16 годам лишения свободы за то, что он... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:36
2023-10-23T18:36
2023-10-23T19:13
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ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Курский областной суд приговорил мужчину, который "страдает расстройством сексуального предпочтения - педофилией", к 16 годам лишения свободы за то, что он вступил в интимную связь с пятью девочками 8-11 лет, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Суд признал виновным 44-летнего мужчину по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в отношении четырех несовершеннолетних". "Курский областной суд по совокупности преступлений окончательно назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 10 лет, с ограничением свободы на 2 года", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы. Мужчина совершил преступления летом 2021 года в отношении двух девочек 9 и 10 лет и летом 2022 года в отношении четырех девочек 8-11 лет. Одна из девочек стала потерпевшей по двум эпизодам. Все они жили с этим мужчиной по соседству. Суд установил, что у мужчины есть "расстройство сексуального предпочтения - педофилия". "В соответствии с пунктом "д" части 1 статьи 97, части 2 статьи 99 УК РФ суд назначил принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у психиатра в амбулаторных условиях", - добавили в пресс-службе. Суд удовлетворил гражданские иски законных представителей - матерей девочек, взыскав в пользу двоих по 100 тыс. рублей каждой, в пользу троих – по 200 тыс. рублей каждой.
https://ria.ru/20230807/pedofiliya-1888560629.html
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происшествия, россия, курская область
Происшествия, Россия, Курская область
В Курской области вынесли приговор педофилу
Курский суд дал 16 лет колонии мужчине, вступившему в интимную связь с девочками
ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости.
Курский областной суд приговорил мужчину, который "страдает расстройством сексуального предпочтения - педофилией", к 16 годам лишения свободы за то, что он вступил в интимную связь с пятью девочками 8-11 лет, сообщили в объединенной пресс-служб
е судебной системы Курской области.
Суд признал виновным 44-летнего мужчину по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ
"иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в отношении четырех несовершеннолетних".
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"Курский областной суд по совокупности преступлений окончательно назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 10 лет, с ограничением свободы на 2 года", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы.
Мужчина совершил преступления летом 2021 года в отношении двух девочек 9 и 10 лет и летом 2022 года в отношении четырех девочек 8-11 лет. Одна из девочек стала потерпевшей по двум эпизодам. Все они жили с этим мужчиной по соседству.
Суд установил, что у мужчины есть "расстройство сексуального предпочтения - педофилия". "В соответствии с пунктом "д" части 1 статьи 97, части 2 статьи 99 УК РФ суд назначил принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у психиатра в амбулаторных условиях", - добавили в пресс-службе.
Суд удовлетворил гражданские иски законных представителей - матерей девочек, взыскав в пользу двоих по 100 тыс. рублей каждой, в пользу троих – по 200 тыс. рублей каждой.
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