https://ria.ru/20231023/prigovor-1904769796.html

В Курской области вынесли приговор педофилу

В Курской области вынесли приговор педофилу - РИА Новости, 23.10.2023

В Курской области вынесли приговор педофилу

Курский областной суд приговорил мужчину, который "страдает расстройством сексуального предпочтения - педофилией", к 16 годам лишения свободы за то, что он... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:36

2023-10-23T18:36

2023-10-23T19:13

происшествия

россия

курская область

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ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Курский областной суд приговорил мужчину, который "страдает расстройством сексуального предпочтения - педофилией", к 16 годам лишения свободы за то, что он вступил в интимную связь с пятью девочками 8-11 лет, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Суд признал виновным 44-летнего мужчину по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в отношении четырех несовершеннолетних". "Курский областной суд по совокупности преступлений окончательно назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 10 лет, с ограничением свободы на 2 года", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы. Мужчина совершил преступления летом 2021 года в отношении двух девочек 9 и 10 лет и летом 2022 года в отношении четырех девочек 8-11 лет. Одна из девочек стала потерпевшей по двум эпизодам. Все они жили с этим мужчиной по соседству. Суд установил, что у мужчины есть "расстройство сексуального предпочтения - педофилия". "В соответствии с пунктом "д" части 1 статьи 97, части 2 статьи 99 УК РФ суд назначил принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у психиатра в амбулаторных условиях", - добавили в пресс-службе. Суд удовлетворил гражданские иски законных представителей - матерей девочек, взыскав в пользу двоих по 100 тыс. рублей каждой, в пользу троих – по 200 тыс. рублей каждой.

https://ria.ru/20230807/pedofiliya-1888560629.html

https://ria.ru/20230706/omsk-1882614408.html

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происшествия, россия, курская область