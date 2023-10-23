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В Сибири вынесли приговор за попытку поджога центра сбора помощи для СВО - РИА Новости, 23.10.2023
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12:39 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/prigovor-1904633433.html
В Сибири вынесли приговор за попытку поджога центра сбора помощи для СВО
В Сибири вынесли приговор за попытку поджога центра сбора помощи для СВО - РИА Новости, 23.10.2023
В Сибири вынесли приговор за попытку поджога центра сбора помощи для СВО
Советский районный суд Новосибирска приговорил к двум годам и трем месяцам исправительных работ жителя Красноярска за попытку поджога центра, где собирали... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:39
2023-10-23T12:39
происшествия
новосибирск
красноярск
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НОВОСИБИРСК, 23 окт – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска приговорил к двум годам и трем месяцам исправительных работ жителя Красноярска за попытку поджога центра, где собирали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, сообщает суд на сайте. Ранее сообщалось, что в ночь на 6 марта в Советском районе Новосибирска кто-то разбил стекло и бросил горящую тряпку в отделение муниципального ресурсного центра "Активный город", где собирают гуманитарную помощь для участников СВО. Сотрудники группы быстрого реагирования агентства безопасности "Гвардия" снегом потушили горевшую тряпку и угол стола. По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний житель Красноярска Павел Олейников. Ущерб мэрии Новосибирска, причиненный Олейниковым, оценили в 124,7 тысячи рублей. Дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ – покушение на преступление, то есть умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. "Олейников П.А. признан виновным… наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами сроком на два года три месяца с привлечением к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием в доход государства 10% из заработной платы осужденного", - говорится в сообщении суда. В суде отметили, что мера пресечения в виде заключения под стражу Олейникову была изменена на подписку о невыезде. Его освободили из-под стражи в зале суда. Приговор пока не вступил в силу. Суд установил, что Олейников во время поиска работы согласился на сделанное в мессенджере Telegram предложение ранее неизвестного ему человека о совершении поджога муниципального учреждения в Новосибирске за вознаграждение. "Находясь на территории парка культуры и отдыха, расположенного в Советском районе Новосибирска, разбив окно в муниципальном учреждении, забросил внутрь помещения заранее приготовленную емкость с горючей смесью. В результате чего произошло возгорание помещения, а также находящегося в нем имущества и оборудования. Однако преступный умысел Олейникова П.А. не был доведен до конца, так как очаг возгорания был замечен и потушен", - сообщили в суде.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
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происшествия, новосибирск, красноярск
Происшествия, Новосибирск, Красноярск
В Сибири вынесли приговор за попытку поджога центра сбора помощи для СВО

Жителю Красноярска дали 2 года работ за попытку поджога центра сбора гумпомощи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини правосудия Фемиды
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 23 окт – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска приговорил к двум годам и трем месяцам исправительных работ жителя Красноярска за попытку поджога центра, где собирали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, сообщает суд на сайте.
Ранее сообщалось, что в ночь на 6 марта в Советском районе Новосибирска кто-то разбил стекло и бросил горящую тряпку в отделение муниципального ресурсного центра "Активный город", где собирают гуманитарную помощь для участников СВО. Сотрудники группы быстрого реагирования агентства безопасности "Гвардия" снегом потушили горевшую тряпку и угол стола. По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний житель Красноярска Павел Олейников. Ущерб мэрии Новосибирска, причиненный Олейниковым, оценили в 124,7 тысячи рублей.
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Дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ – покушение на преступление, то есть умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
«
"Олейников П.А. признан виновным… наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами сроком на два года три месяца с привлечением к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием в доход государства 10% из заработной платы осужденного", - говорится в сообщении суда.
В суде отметили, что мера пресечения в виде заключения под стражу Олейникову была изменена на подписку о невыезде. Его освободили из-под стражи в зале суда. Приговор пока не вступил в силу.
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Суд установил, что Олейников во время поиска работы согласился на сделанное в мессенджере Telegram предложение ранее неизвестного ему человека о совершении поджога муниципального учреждения в Новосибирске за вознаграждение.
«
"Находясь на территории парка культуры и отдыха, расположенного в Советском районе Новосибирска, разбив окно в муниципальном учреждении, забросил внутрь помещения заранее приготовленную емкость с горючей смесью. В результате чего произошло возгорание помещения, а также находящегося в нем имущества и оборудования. Однако преступный умысел Олейникова П.А. не был доведен до конца, так как очаг возгорания был замечен и потушен", - сообщили в суде.
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