https://ria.ru/20231023/pozhar-1904643507.html

Площадь пожара в горах Кубани выросла втрое

Площадь пожара в горах Кубани выросла втрое - РИА Новости, 23.10.2023

Площадь пожара в горах Кубани выросла втрое

Лесной пожар, произошедший в Северском районе Кубани у подножия горы Собер, распространился на площади 9,7 гектаров, сообщило министерство природных ресурсов... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:14

2023-10-23T13:14

2023-10-23T13:35

происшествия

северский район

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904642353_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_de29b3bb00e0baa11ba6bd95b57cfa12.jpg

КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Лесной пожар, произошедший в Северском районе Кубани у подножия горы Собер, распространился на площади 9,7 гектаров, сообщило министерство природных ресурсов региона в Telegram-канале. У подножия горы Собер на территории Азовского сельского поселения загорелась сухая трава и лесная подстилка. Ранее сообщалось о площади в 3 гектара. "Площадь лесного возгорания в Северском районе увеличилась до 9,7 гектаров", - говорится в релизе. К борьбе с возгоранием подключены 59 человека и 16 единиц техники.Ранее ГУМЧС по региону заверило, что местным жителям пожар не угрожает. При этом, по данным краевого лесопожарного центра, тушение осложняется сильными порывами ветра.

https://ria.ru/20230831/pozhar-1893343524.html

северский район

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, северский район, краснодарский край