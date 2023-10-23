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Площадь пожара в горах Кубани выросла втрое - РИА Новости, 23.10.2023
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13:14 23.10.2023 (обновлено: 13:35 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/pozhar-1904643507.html
Площадь пожара в горах Кубани выросла втрое
Площадь пожара в горах Кубани выросла втрое - РИА Новости, 23.10.2023
Площадь пожара в горах Кубани выросла втрое
Лесной пожар, произошедший в Северском районе Кубани у подножия горы Собер, распространился на площади 9,7 гектаров, сообщило министерство природных ресурсов... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:14
2023-10-23T13:35
происшествия
северский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Лесной пожар, произошедший в Северском районе Кубани у подножия горы Собер, распространился на площади 9,7 гектаров, сообщило министерство природных ресурсов региона в Telegram-канале. У подножия горы Собер на территории Азовского сельского поселения загорелась сухая трава и лесная подстилка. Ранее сообщалось о площади в 3 гектара. &quot;Площадь лесного возгорания в Северском районе увеличилась до 9,7 гектаров&quot;, - говорится в релизе. К борьбе с возгоранием подключены 59 человека и 16 единиц техники.Ранее ГУМЧС по региону заверило, что местным жителям пожар не угрожает. При этом, по данным краевого лесопожарного центра, тушение осложняется сильными порывами ветра.
https://ria.ru/20230831/pozhar-1893343524.html
северский район
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происшествия, северский район, краснодарский край
Происшествия, Северский район, Краснодарский край
Площадь пожара в горах Кубани выросла втрое

Лесной пожар у подножия горы Собер распространился на площади 9,7 гектара

© Фото : Минприроды Краснодарского края/TelegramДым на месте лесного пожара в Северском районе
Дым на месте лесного пожара в Северском районе - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Минприроды Краснодарского края/Telegram
Дым на месте лесного пожара в Северском районе
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КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Лесной пожар, произошедший в Северском районе Кубани у подножия горы Собер, распространился на площади 9,7 гектаров, сообщило министерство природных ресурсов региона в Telegram-канале.
У подножия горы Собер на территории Азовского сельского поселения загорелась сухая трава и лесная подстилка. Ранее сообщалось о площади в 3 гектара.
«

"Площадь лесного возгорания в Северском районе увеличилась до 9,7 гектаров", - говорится в релизе. К борьбе с возгоранием подключены 59 человека и 16 единиц техники.

Ранее ГУМЧС по региону заверило, что местным жителям пожар не угрожает. При этом, по данным краевого лесопожарного центра, тушение осложняется сильными порывами ветра.
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ПроисшествияСеверский районКраснодарский край
 
 
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