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Один человек погиб при пожаре в доме в Волгоградской области - РИА Новости, 23.10.2023
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12:38 23.10.2023 (обновлено: 13:23 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/pozhar-1904633000.html
Один человек погиб при пожаре в доме в Волгоградской области
Один человек погиб при пожаре в доме в Волгоградской области - РИА Новости, 23.10.2023
Один человек погиб при пожаре в доме в Волгоградской области
Один человек погиб при пожаре в Котельниково Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:38
2023-10-23T13:23
происшествия
волгоградская область
котельниково
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в Котельниково Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома в городе Котельниково. Как рассказали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. Было известно о двух пострадавших: девочке, которую обследовали в больнице, и мужчине, попавшем в отделение реанимации Котельниковской ЦРБ."В Волгоградской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В Котельниково пожар охватил две квартиры на пятом этаже жилого дома. Площадь возгорания 96 квадратных метров. На пожаре пострадали двое. К сожалению, погиб один человек", - говорится в сообщении.О проведении проверок заявили региональные прокуратура и управление СК РФ.
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волгоградская область
котельниково
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происшествия, волгоградская область, котельниково, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, Котельниково, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Один человек погиб при пожаре в доме в Волгоградской области

МЧС сообщило о гибели одного человека при пожаре в жилом доме в Котельниково

© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской областиНа месте пожара в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области
На месте пожара в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской области
На месте пожара в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в Котельниково Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома в городе Котельниково. Как рассказали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. Было известно о двух пострадавших: девочке, которую обследовали в больнице, и мужчине, попавшем в отделение реанимации Котельниковской ЦРБ.
"В Волгоградской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В Котельниково пожар охватил две квартиры на пятом этаже жилого дома. Площадь возгорания 96 квадратных метров. На пожаре пострадали двое. К сожалению, погиб один человек", - говорится в сообщении.
О проведении проверок заявили региональные прокуратура и управление СК РФ.
На месте пожара в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области
Стала известна причина сильного пожара в доме в волгоградском Котельниково
23 октября, 12:11
 
ПроисшествияВолгоградская областьКотельниковоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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