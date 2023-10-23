https://ria.ru/20231023/pozhar-1904633000.html

Один человек погиб при пожаре в доме в Волгоградской области

Один человек погиб при пожаре в доме в Волгоградской области - РИА Новости, 23.10.2023

Один человек погиб при пожаре в доме в Волгоградской области

Один человек погиб при пожаре в Котельниково Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:38

2023-10-23T12:38

2023-10-23T13:23

происшествия

волгоградская область

котельниково

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в Котельниково Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома в городе Котельниково. Как рассказали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. Было известно о двух пострадавших: девочке, которую обследовали в больнице, и мужчине, попавшем в отделение реанимации Котельниковской ЦРБ."В Волгоградской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В Котельниково пожар охватил две квартиры на пятом этаже жилого дома. Площадь возгорания 96 квадратных метров. На пожаре пострадали двое. К сожалению, погиб один человек", - говорится в сообщении.О проведении проверок заявили региональные прокуратура и управление СК РФ.

https://ria.ru/20231023/pozhar-1904623715.html

волгоградская область

котельниково

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, волгоградская область, котельниково, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)