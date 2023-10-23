https://ria.ru/20231023/pozhar-1904633000.html
Один человек погиб при пожаре в доме в Волгоградской области
Один человек погиб при пожаре в доме в Волгоградской области - РИА Новости, 23.10.2023
Один человек погиб при пожаре в доме в Волгоградской области
Один человек погиб при пожаре в Котельниково Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:38
2023-10-23T12:38
2023-10-23T13:23
происшествия
волгоградская область
котельниково
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в Котельниково Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома в городе Котельниково. Как рассказали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. Было известно о двух пострадавших: девочке, которую обследовали в больнице, и мужчине, попавшем в отделение реанимации Котельниковской ЦРБ."В Волгоградской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В Котельниково пожар охватил две квартиры на пятом этаже жилого дома. Площадь возгорания 96 квадратных метров. На пожаре пострадали двое. К сожалению, погиб один человек", - говорится в сообщении.О проведении проверок заявили региональные прокуратура и управление СК РФ.
https://ria.ru/20231023/pozhar-1904623715.html
волгоградская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, котельниково, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, Котельниково, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Один человек погиб при пожаре в доме в Волгоградской области
МЧС сообщило о гибели одного человека при пожаре в жилом доме в Котельниково
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Один человек погиб при пожаре в Котельниково Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале
МЧС России.
Две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома в городе Котельниково. Как рассказали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. Было известно о двух пострадавших: девочке, которую обследовали в больнице, и мужчине, попавшем в отделение реанимации Котельниковской ЦРБ.
"В Волгоградской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В Котельниково пожар охватил две квартиры на пятом этаже жилого дома. Площадь возгорания 96 квадратных метров. На пожаре пострадали двое. К сожалению, погиб один человек", - говорится в сообщении.
О проведении проверок заявили региональные прокуратура и управление СК РФ.
Стала известна причина сильного пожара в доме в волгоградском Котельниково