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В Волгоградской области загорелись две квартиры в пятиэтажке - РИА Новости, 23.10.2023
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12:04 23.10.2023 (обновлено: 16:28 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/pozhar-1904621968.html
В Волгоградской области загорелись две квартиры в пятиэтажке
В Волгоградской области загорелись две квартиры в пятиэтажке - РИА Новости, 23.10.2023
В Волгоградской области загорелись две квартиры в пятиэтажке
В пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области загорелись две квартиры, есть пострадавшие, пожарные работают на месте ЧП, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:04
2023-10-23T16:28
происшествия
волгоградская область
котельниково
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 23 окт — РИА Новости. В пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области загорелись две квартиры, есть пострадавшие, пожарные работают на месте ЧП, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС."В городе Котельниково в многоквартирном пятиэтажном доме происходит горение в двух квартирах на пятом этаже. &lt;...&gt; По предварительным данным, есть пострадавшие", — заявили в ведомстве.Как уточнили позже в МЧС, пострадали два человека. Жильцов дома эвакуировали.Сообщение о пожаре поступило в 11:08 (совпадает с мск). Причина ЧП устанавливается.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, Котельниково, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области загорелись две квартиры в пятиэтажке

МЧС: пожар вспыхнул в жилом доме в Котельниково, есть пострадавшие

© фото очевидцаНа месте пожара в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области
На месте пожара в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области
© фото очевидца
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 23 окт — РИА Новости. В пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области загорелись две квартиры, есть пострадавшие, пожарные работают на месте ЧП, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"В городе Котельниково в многоквартирном пятиэтажном доме происходит горение в двух квартирах на пятом этаже. <...> По предварительным данным, есть пострадавшие", — заявили в ведомстве.
Как уточнили позже в МЧС, пострадали два человека. Жильцов дома эвакуировали.
Сообщение о пожаре поступило в 11:08 (совпадает с мск). Причина ЧП устанавливается.
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ПроисшествияВолгоградская областьКотельниковоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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