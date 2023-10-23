https://ria.ru/20231023/pozhar-1904621968.html

В Волгоградской области загорелись две квартиры в пятиэтажке

В Волгоградской области загорелись две квартиры в пятиэтажке - РИА Новости, 23.10.2023

В Волгоградской области загорелись две квартиры в пятиэтажке

В пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области загорелись две квартиры, есть пострадавшие, пожарные работают на месте ЧП, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:04

2023-10-23T12:04

2023-10-23T16:28

происшествия

волгоградская область

котельниково

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 23 окт — РИА Новости. В пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области загорелись две квартиры, есть пострадавшие, пожарные работают на месте ЧП, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС."В городе Котельниково в многоквартирном пятиэтажном доме происходит горение в двух квартирах на пятом этаже. <...> По предварительным данным, есть пострадавшие", — заявили в ведомстве.Как уточнили позже в МЧС, пострадали два человека. Жильцов дома эвакуировали.Сообщение о пожаре поступило в 11:08 (совпадает с мск). Причина ЧП устанавливается.

https://ria.ru/20231021/pozhar-1904384697.html

волгоградская область

котельниково

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происшествия, волгоградская область, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)