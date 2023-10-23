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На Кубани загорелся лес у подножия горы Собер - РИА Новости, 23.10.2023
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11:00 23.10.2023 (обновлено: 11:02 23.10.2023)
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На Кубани загорелся лес у подножия горы Собер
На Кубани загорелся лес у подножия горы Собер - РИА Новости, 23.10.2023
На Кубани загорелся лес у подножия горы Собер
Лесной пожар произошел на площади трех гектаров у подножия горы Собер в Краснодарском крае, заявили в краевом ГУМЧС. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:00
2023-10-23T11:02
происшествия
краснодарский край
северский район
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КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Лесной пожар произошел на площади трех гектаров у подножия горы Собер в Краснодарском крае, заявили в краевом ГУМЧС. &quot;В ЕДДС Северского района от оператора системы 112 поступила информация о возгорании сухой травы и лесной подстилки у подножия горы Собер на территории Азовского сельского поселения. На данный момент общая площадь горения составляет три гектара&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что угрозы населению нет. К ликвидации пожара привлекается группировка РСЧС в количестве 54 человека и 16 единиц техники. По данным краевого лесопожарного центра, тушение пожара осложняется сильным порывом ветра до 10 метров в секунду.
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, северский район
Происшествия, Краснодарский край, Северский район
На Кубани загорелся лес у подножия горы Собер

Лесной пожар произошел на площади трех гектаров

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Лесной пожар произошел на площади трех гектаров у подножия горы Собер в Краснодарском крае, заявили в краевом ГУМЧС.
«

"В ЕДДС Северского района от оператора системы 112 поступила информация о возгорании сухой травы и лесной подстилки у подножия горы Собер на территории Азовского сельского поселения. На данный момент общая площадь горения составляет три гектара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы населению нет. К ликвидации пожара привлекается группировка РСЧС в количестве 54 человека и 16 единиц техники. По данным краевого лесопожарного центра, тушение пожара осложняется сильным порывом ветра до 10 метров в секунду.
 
ПроисшествияКраснодарский крайСеверский район
 
 
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