https://ria.ru/20231023/pozhar-1904606402.html

На Кубани загорелся лес у подножия горы Собер

На Кубани загорелся лес у подножия горы Собер - РИА Новости, 23.10.2023

На Кубани загорелся лес у подножия горы Собер

Лесной пожар произошел на площади трех гектаров у подножия горы Собер в Краснодарском крае, заявили в краевом ГУМЧС. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:00

2023-10-23T11:00

2023-10-23T11:02

происшествия

краснодарский край

северский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732520653_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_9e8f3632163c4247b07d4fba5e05f379.jpg

КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Лесной пожар произошел на площади трех гектаров у подножия горы Собер в Краснодарском крае, заявили в краевом ГУМЧС. "В ЕДДС Северского района от оператора системы 112 поступила информация о возгорании сухой травы и лесной подстилки у подножия горы Собер на территории Азовского сельского поселения. На данный момент общая площадь горения составляет три гектара", - говорится в сообщении.Отмечается, что угрозы населению нет. К ликвидации пожара привлекается группировка РСЧС в количестве 54 человека и 16 единиц техники. По данным краевого лесопожарного центра, тушение пожара осложняется сильным порывом ветра до 10 метров в секунду.

краснодарский край

северский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, северский район