https://ria.ru/20231023/povrezhdeniya-1904586752.html
В Харьковской области получил повреждения объект инфраструктуры
В Харьковской области получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 23.10.2023
В Харьковской области получил повреждения объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в селе Куриловка Купянского района Харьковской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной администрации... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:41
2023-10-23T08:41
2023-10-23T08:41
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в селе Куриловка Купянского района Харьковской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. "В Куриловке поврежден… объект инфраструктуры", - написал Синегубов. Ранее в понедельник сообщалось, что в Одесской области повреждено складское помещение объекта припортовой инфраструктуры. Кроме того, в подконтрольном Киеву городе Херсон поврежден объект критической инфраструктуры, инженерное сооружение, а также территория транспортного предприятия и завод.
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области получил повреждения объект инфраструктуры
Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры