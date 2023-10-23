https://ria.ru/20231023/povrezhdeniya-1904586752.html

В Харьковской области получил повреждения объект инфраструктуры

В Харьковской области получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 23.10.2023

В Харьковской области получил повреждения объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в селе Куриловка Купянского района Харьковской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной администрации... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:41

2023-10-23T08:41

2023-10-23T08:41

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в селе Куриловка Купянского района Харьковской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. "В Куриловке поврежден… объект инфраструктуры", - написал Синегубов. Ранее в понедельник сообщалось, что в Одесской области повреждено складское помещение объекта припортовой инфраструктуры. Кроме того, в подконтрольном Киеву городе Херсон поврежден объект критической инфраструктуры, инженерное сооружение, а также территория транспортного предприятия и завод.

https://ria.ru/20231023/vzryvy-1904573550.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, украина