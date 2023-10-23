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В Харьковской области получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:41 23.10.2023
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В Харьковской области получил повреждения объект инфраструктуры
В Харьковской области получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 23.10.2023
В Харьковской области получил повреждения объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в селе Куриловка Купянского района Харьковской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной администрации... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:41
2023-10-23T08:41
специальная военная операция на украине
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харьковская область
украина
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в селе Куриловка Купянского района Харьковской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. "В Куриловке поврежден… объект инфраструктуры", - написал Синегубов. Ранее в понедельник сообщалось, что в Одесской области повреждено складское помещение объекта припортовой инфраструктуры. Кроме того, в подконтрольном Киеву городе Херсон поврежден объект критической инфраструктуры, инженерное сооружение, а также территория транспортного предприятия и завод.
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области получил повреждения объект инфраструктуры

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в селе Куриловка Купянского района Харьковской области на Украине, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.
"В Куриловке поврежден… объект инфраструктуры", - написал Синегубов.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Одесской области повреждено складское помещение объекта припортовой инфраструктуры. Кроме того, в подконтрольном Киеву городе Херсон поврежден объект критической инфраструктуры, инженерное сооружение, а также территория транспортного предприятия и завод.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраина
 
 
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