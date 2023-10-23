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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 160 военных ВСУ и 3 единицы техники, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:12

2023-10-23T15:12

2023-10-23T15:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 160 военных ВСУ и 3 единицы техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, на южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражена живая сила и техника 65-й, 72-й механизированных и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах Угледара, Старомайорского и Урожайного в ДНР."Потери противника на данном направлении составили до 160-ти украинских военнослужащих, а также три автомобиля", - сообщили в ведомстве.

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вооруженные силы украины, киев, россия, угледар, старомайорское