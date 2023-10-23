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Специалисты модернизируют портал госуслуг Московской области в 2024 году - РИА Новости, 23.10.2023
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Новости Подмосковья
 
15:34 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/portal-1904694399.html
Специалисты модернизируют портал госуслуг Московской области в 2024 году
Специалисты модернизируют портал госуслуг Московской области в 2024 году - РИА Новости, 23.10.2023
Специалисты модернизируют портал госуслуг Московской области в 2024 году
Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова рассказала о запуске аукциона на модернизацию портала госуслуг в регионе. Об... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:34
2023-10-23T15:34
новости подмосковья
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова рассказала о запуске аукциона на модернизацию портала госуслуг в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".По словам министра, модернизация программы позволит упростить процессы обработки и предоставления информации гражданам. Кроме того, специалисты доработают и создадут новые сервисы.Обновлению подлежат такие подсистемы, как "Интеграция данных", "Каталог услуг", "Единая книга жалоб и предложений Московской области" и другие. Завершить модернизацию планируется в 2024 году.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Специалисты модернизируют портал госуслуг Московской области в 2024 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДевушка работает в технопарке "Горизонт" в Москве
Девушка работает в технопарке Горизонт в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова рассказала о запуске аукциона на модернизацию портала госуслуг в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".
По словам министра, модернизация программы позволит упростить процессы обработки и предоставления информации гражданам. Кроме того, специалисты доработают и создадут новые сервисы.
Обновлению подлежат такие подсистемы, как "Интеграция данных", "Каталог услуг", "Единая книга жалоб и предложений Московской области" и другие. Завершить модернизацию планируется в 2024 году.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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