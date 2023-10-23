https://ria.ru/20231023/politika-1904681341.html

Володин высказался о совмещении политики и бизнеса

Володин высказался о совмещении политики и бизнеса - РИА Новости, 23.10.2023

Володин высказался о совмещении политики и бизнеса

Политику и бизнес нельзя совмещать, так как бизнесмен, придя в политику, либо потеряет бизнес, либо не состоится как политик, считает спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:53

2023-10-23T14:53

2023-10-23T15:01

экономика

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Политику и бизнес нельзя совмещать, так как бизнесмен, придя в политику, либо потеряет бизнес, либо не состоится как политик, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Когда бизнесмен приходит в политику, если только он не будет жить политикой, он не состоится как политик. Но при этом, как только он будет жить политикой, он потеряет бизнес. А если он, придя в политику, будет заниматься бизнесом, он будет никаким политиком. Поэтому совмещать это нельзя", - сказал Володин на парламентских слушаниях в ГД на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение".По словам спикера Госдумы, конкуренция лежит в основе и политики, и бизнеса, и как только бизнесмен устает от конкуренции, начинаются проблемы, а как только политик - пенсия и проигрыш в избирательной кампании."И когда речь идет о рисках, если рискует бизнесмен, то он рискует своим капиталом. Да, конечно, производные этих рисков разные. Могут быть потери рабочих мест, банкротство предприятия. Но когда речь идёт о политике, эти потери могут быть – поселок, город, регион, страна, граждане. Поэтому надо всегда это понимать и учитывать", - отметил Володин.Володин также подчеркнул, что это особенно касается молодежи, которая хочет пойти в политику и состояться."Коллеги, политика, так же как и бизнес - не "собес". Не "собес"! Это конкуренция: нет молодых политиков, нет молодых бизнесменов. Есть те, кто ответственен и безответственен. Есть опытные, и тот, кто не опытен", - добавил спикер ГД. -0-

https://ria.ru/20231023/biznes-1904670036.html

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экономика, вячеслав володин, госдума рф, россия