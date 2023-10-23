https://ria.ru/20231023/pogoda-1904583860.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 23.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода, дожди и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в понедельник, утром возможен туман, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:13

2023-10-23T08:13

2023-10-23T08:13

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Облачная погода, дожди и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в понедельник, утром возможен туман, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погоду в столице сегодня будет формировать центральная часть циклона. Погода облачная, временами пройдут дожди. Утром местами возможны очаги туманов. Днем в столице плюс 4 - плюс 6, на территории области плюс 4 – плюс 9, на юго-востоке до плюс 9 - плюс 14 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточный с переходом ближе к вечеру на северный, скорость его 3 - 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20231012/osen-1902080726.html

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общество, москва, михаил леус, погода