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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 23.10.2023
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08:13 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/pogoda-1904583860.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 23.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода, дожди и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в понедельник, утром возможен туман, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:13
2023-10-23T08:13
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Облачная погода, дожди и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в понедельник, утром возможен туман, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погоду в столице сегодня будет формировать центральная часть циклона. Погода облачная, временами пройдут дожди. Утром местами возможны очаги туманов. Днем в столице плюс 4 - плюс 6, на территории области плюс 4 – плюс 9, на юго-востоке до плюс 9 - плюс 14 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточный с переходом ближе к вечеру на северный, скорость его 3 - 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидаются дожди и до плюс 6 градусов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Облачная погода, дожди и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в понедельник, утром возможен туман, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Погоду в столице сегодня будет формировать центральная часть циклона. Погода облачная, временами пройдут дожди. Утром местами возможны очаги туманов. Днем в столице плюс 4 - плюс 6, на территории области плюс 4 – плюс 9, на юго-востоке до плюс 9 - плюс 14 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточный с переходом ближе к вечеру на северный, скорость его 3 - 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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