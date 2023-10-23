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ФРТ: из аварийных домов в Подмосковье переехали более 14 тысяч человек - РИА Новости, 23.10.2023
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18:25 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/podmoskove-1904766989.html
ФРТ: из аварийных домов в Подмосковье переехали более 14 тысяч человек
ФРТ: из аварийных домов в Подмосковье переехали более 14 тысяч человек - РИА Новости, 23.10.2023
ФРТ: из аварийных домов в Подмосковье переехали более 14 тысяч человек
В Подмосковье из аварийных домов с 2019 года переехали более 14 тысяч человек, говорится в сообщении Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося оператором... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:25
2023-10-23T18:25
московская область (подмосковье)
ильшат шагиахметов
жилье
фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Подмосковье из аварийных домов с 2019 года переехали более 14 тысяч человек, говорится в сообщении Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося оператором программы переселения граждан из аварийного жилья. В нем указывается, что в текущем году новоселье отметили 2,3 тысячи человек, в регионе расселили дома площадью 37,4 тысячи квадратных метров. "Программа расселения аварийного жилья крайне важна, поскольку она помогает повысить качество жизни россиян. Регионы активно проводят эту работу и принимают меры, чтобы завершить действующую программу досрочно. На сегодняшний день все мероприятия реализовали уже 16 субъектов, в этом году к ним присоединятся еще 35. В том числе до конца года планируют завершить программу в Московской области. Всего в этом регионе с 2019 года в новые квартиры переехали 14,1 тысячи человек из аварийного жилья общей площадью 227,6 тысячи квадратных метров", - цитирует пресс-служба гендиректора ППК "Фонд развития территорий" Ильшата Шагиахметова. В сообщении со ссылкой на министерство строительного комплекса Московской области указывается, что всего в текущем году для жильцов аварийных зданий в регионе запланировано построить 43 многоквартирных дома. Введено уже девять из них, работы на остальных объектах находятся в завершающей стадии. Так, более 450 человек получили ключи от квартир в новостройке на улице Горького в Ступине. Также обладателями нового жилья стали более 170 жителей Звенигорода в микрорайоне Восточный. В Богородском округе в доме на улице Санаторной новоселье справили более 340 человек. В Рузском округе в микрорайоне Северное сияние в пять новостроек переехали 200 жителей аварийных домов. В Клину закончили строительство многоквартирного дома на улице Ленина, к новоселью готовятся 132 участника программы. До конца текущего года новостройки введут в том числе в Ногинске, Красноармейске, Краснозаводске, Солнечногорске, Ликино-Дулеве, Можайске, Дмитровском, Пушкинском и Талдомском городских округах, добавляется в сообщении. В нем напоминается, что в действующей программе расселения аварийного жилфонда находятся здания, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Она рассчитана до 2024 года. В прошлом году власти запустили новую программу переселения из аварийного жилья. В нее попали дома, признанные непригодными в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022-го. С 1 января 2024 года в Подмосковье приступают к реализации нового этапа программы. В 42 городских округах начнут расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года. В новые квартиры смогут переехать почти 22 тысяч человек из 348,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Владельцы 67,7 тысячи "квадратов" получат сертификаты на приобретение квартир.
https://ria.ru/20231016/modernizatsiya-1903129021.html
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московская область (подмосковье), ильшат шагиахметов, жилье, фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)
Московская область (Подмосковье), Ильшат Шагиахметов, Жилье, Фонд развития территорий (ФРТ, ранее - Фонд защиты прав дольщиков)

ФРТ: из аварийных домов в Подмосковье переехали более 14 тысяч человек

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Подмосковье из аварийных домов с 2019 года переехали более 14 тысяч человек, говорится в сообщении Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося оператором программы переселения граждан из аварийного жилья.
В нем указывается, что в текущем году новоселье отметили 2,3 тысячи человек, в регионе расселили дома площадью 37,4 тысячи квадратных метров.
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"Программа расселения аварийного жилья крайне важна, поскольку она помогает повысить качество жизни россиян. Регионы активно проводят эту работу и принимают меры, чтобы завершить действующую программу досрочно. На сегодняшний день все мероприятия реализовали уже 16 субъектов, в этом году к ним присоединятся еще 35. В том числе до конца года планируют завершить программу в Московской области. Всего в этом регионе с 2019 года в новые квартиры переехали 14,1 тысячи человек из аварийного жилья общей площадью 227,6 тысячи квадратных метров", - цитирует пресс-служба гендиректора ППК "Фонд развития территорий" Ильшата Шагиахметова.
В сообщении со ссылкой на министерство строительного комплекса Московской области указывается, что всего в текущем году для жильцов аварийных зданий в регионе запланировано построить 43 многоквартирных дома. Введено уже девять из них, работы на остальных объектах находятся в завершающей стадии.
Так, более 450 человек получили ключи от квартир в новостройке на улице Горького в Ступине. Также обладателями нового жилья стали более 170 жителей Звенигорода в микрорайоне Восточный. В Богородском округе в доме на улице Санаторной новоселье справили более 340 человек. В Рузском округе в микрорайоне Северное сияние в пять новостроек переехали 200 жителей аварийных домов. В Клину закончили строительство многоквартирного дома на улице Ленина, к новоселью готовятся 132 участника программы.
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До конца текущего года новостройки введут в том числе в Ногинске, Красноармейске, Краснозаводске, Солнечногорске, Ликино-Дулеве, Можайске, Дмитровском, Пушкинском и Талдомском городских округах, добавляется в сообщении.
В нем напоминается, что в действующей программе расселения аварийного жилфонда находятся здания, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Она рассчитана до 2024 года. В прошлом году власти запустили новую программу переселения из аварийного жилья. В нее попали дома, признанные непригодными в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022-го.
С 1 января 2024 года в Подмосковье приступают к реализации нового этапа программы. В 42 городских округах начнут расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года. В новые квартиры смогут переехать почти 22 тысяч человек из 348,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Владельцы 67,7 тысячи "квадратов" получат сертификаты на приобретение квартир.
 
Московская область (Подмосковье)Ильшат ШагиахметовЖильеФонд развития территорий (ФРТ, ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
 
 
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