https://ria.ru/20231023/podmoskove-1904766989.html

ФРТ: из аварийных домов в Подмосковье переехали более 14 тысяч человек

ФРТ: из аварийных домов в Подмосковье переехали более 14 тысяч человек - РИА Новости, 23.10.2023

ФРТ: из аварийных домов в Подмосковье переехали более 14 тысяч человек

В Подмосковье из аварийных домов с 2019 года переехали более 14 тысяч человек, говорится в сообщении Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося оператором... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:25

2023-10-23T18:25

2023-10-23T18:25

московская область (подмосковье)

ильшат шагиахметов

жилье

фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Подмосковье из аварийных домов с 2019 года переехали более 14 тысяч человек, говорится в сообщении Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося оператором программы переселения граждан из аварийного жилья. В нем указывается, что в текущем году новоселье отметили 2,3 тысячи человек, в регионе расселили дома площадью 37,4 тысячи квадратных метров. "Программа расселения аварийного жилья крайне важна, поскольку она помогает повысить качество жизни россиян. Регионы активно проводят эту работу и принимают меры, чтобы завершить действующую программу досрочно. На сегодняшний день все мероприятия реализовали уже 16 субъектов, в этом году к ним присоединятся еще 35. В том числе до конца года планируют завершить программу в Московской области. Всего в этом регионе с 2019 года в новые квартиры переехали 14,1 тысячи человек из аварийного жилья общей площадью 227,6 тысячи квадратных метров", - цитирует пресс-служба гендиректора ППК "Фонд развития территорий" Ильшата Шагиахметова. В сообщении со ссылкой на министерство строительного комплекса Московской области указывается, что всего в текущем году для жильцов аварийных зданий в регионе запланировано построить 43 многоквартирных дома. Введено уже девять из них, работы на остальных объектах находятся в завершающей стадии. Так, более 450 человек получили ключи от квартир в новостройке на улице Горького в Ступине. Также обладателями нового жилья стали более 170 жителей Звенигорода в микрорайоне Восточный. В Богородском округе в доме на улице Санаторной новоселье справили более 340 человек. В Рузском округе в микрорайоне Северное сияние в пять новостроек переехали 200 жителей аварийных домов. В Клину закончили строительство многоквартирного дома на улице Ленина, к новоселью готовятся 132 участника программы. До конца текущего года новостройки введут в том числе в Ногинске, Красноармейске, Краснозаводске, Солнечногорске, Ликино-Дулеве, Можайске, Дмитровском, Пушкинском и Талдомском городских округах, добавляется в сообщении. В нем напоминается, что в действующей программе расселения аварийного жилфонда находятся здания, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Она рассчитана до 2024 года. В прошлом году власти запустили новую программу переселения из аварийного жилья. В нее попали дома, признанные непригодными в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022-го. С 1 января 2024 года в Подмосковье приступают к реализации нового этапа программы. В 42 городских округах начнут расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года. В новые квартиры смогут переехать почти 22 тысяч человек из 348,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Владельцы 67,7 тысячи "квадратов" получат сертификаты на приобретение квартир.

https://ria.ru/20231016/modernizatsiya-1903129021.html

https://ria.ru/20231012/transport-1902203244.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ильшат шагиахметов, жилье, фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)