https://ria.ru/20231023/podmoskove-1904734650.html
В Подмосковье для уборки снега задействуют четыре тысячи единиц техники
В Подмосковье для уборки снега задействуют четыре тысячи единиц техники - РИА Новости, 23.10.2023
В Подмосковье для уборки снега задействуют четыре тысячи единиц техники
Уборка снега в Подмосковье в этом году будет обеспечиваться 4 тысячами единиц техники и командой более чем в 18 тысяч человек, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:40
2023-10-23T16:40
2023-10-23T16:40
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Уборка снега в Подмосковье в этом году будет обеспечиваться 4 тысячами единиц техники и командой более чем в 18 тысяч человек, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В Подмосковье этой зимой для уборки снега задействуют более 18 тысяч человек и 4 тысячи единиц техники… В этом году он (парк коммунальной техники – ред.) увеличился на 657 единиц, больше половины — это уборочные трактора. Сейчас всю технику подключают к Региональной геоинформационной системе (РНИС), до конца недели эту работу завершат", - отметили в пресс-службе. Руководитель главного управления содержания территорий региона в ранге министра Светлана Аипова сообщила, что в прошедшую субботу, 21 октября, в муниципалитетах прошёл смотр готовности коммунальных служб к началу зимнего сезона. По поручению губернатора 28 октября состоится повторная проверка тех коммунальных предприятий, которым было указано устранить замечания, сделанные в ходе первичного осмотра. "Нам уже сегодня, пока не наступила зима, очень важно, чтобы вся дорожная техника, все службы, специалисты были подготовлены. У нас более 15 тысяч дворов, 4 тысячи внутриквартальных проездов и порядка 2,7 тысячи общественных территорий. Их обслуживают около 4 тысяч тракторов, погрузчиков и другой уборочной техники. Каждый год стараемся обновлять, пополнять парк коммунальной техники", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, ЖКХ
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Уборка снега в Подмосковье в этом году будет обеспечиваться 4 тысячами единиц техники и командой более чем в 18 тысяч человек, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В Подмосковье этой зимой для уборки снега задействуют более 18 тысяч человек и 4 тысячи единиц техники… В этом году он (парк коммунальной техники – ред.) увеличился на 657 единиц, больше половины — это уборочные трактора. Сейчас всю технику подключают к Региональной геоинформационной системе (РНИС), до конца недели эту работу завершат", - отметили в пресс-службе.
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Руководитель главного управления содержания территорий региона в ранге министра Светлана Аипова сообщила, что в прошедшую субботу, 21 октября, в муниципалитетах прошёл смотр готовности коммунальных служб к началу зимнего сезона. По поручению губернатора 28 октября состоится повторная проверка тех коммунальных предприятий, которым было указано устранить замечания, сделанные в ходе первичного осмотра.
"Нам уже сегодня, пока не наступила зима, очень важно, чтобы вся дорожная техника, все службы, специалисты были подготовлены. У нас более 15 тысяч дворов, 4 тысячи внутриквартальных проездов и порядка 2,7 тысячи общественных территорий. Их обслуживают около 4 тысяч тракторов, погрузчиков и другой уборочной техники. Каждый год стараемся обновлять, пополнять парк коммунальной техники", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев
, слова которого приводятся в сообщении.