https://ria.ru/20231023/podmoskove-1904680095.html

Около 360 млн рублей выплатили детям-инвалидам в Подмосковье

Около 360 млн рублей выплатили детям-инвалидам в Подмосковье - РИА Новости, 23.10.2023

Около 360 млн рублей выплатили детям-инвалидам в Подмосковье

Порядка 360 миллионов рублей с начала года выплатили детям-инвалидам в Подмосковье, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:51

2023-10-23T14:51

2023-10-23T14:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Порядка 360 миллионов рублей с начала года выплатили детям-инвалидам в Подмосковье, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. "Региональное ежемесячное пособие с начала года получили свыше 5 тысяч детей-инвалидов, его размер - 7900 рублей, а общая сумма выплат составила порядка 360 миллионов рублей", - отметила Болатаева, слова которой цитирует Минсоцразвития региона. В ведомстве напомнили, что одиноким родителям выплата назначается проактивно, то есть беззаявительно, а для полных семей необходимо подавать заявление, так как условием назначения выплаты является среднедушевой доход семьи, который не должен превышать 17 277 рублей. Также право на получение ежемесячного пособия детям-инвалидам имеют также ВИЧ-инфицированные дети в возрасте до 18 лет.

https://ria.ru/20231023/dispanserizatsiya-1904630610.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева