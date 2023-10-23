https://ria.ru/20231023/odnoklassniki-1904619080.html

Одноклассники выяснили, чем россияне занимаются после работы

Одноклассники выяснили, чем россияне занимаются после работы - РИА Новости, 23.10.2023

Одноклассники выяснили, чем россияне занимаются после работы

Сервис Работа.ру и социальная сеть Одноклассники провели исследование и выяснили, чем россияне занимаются после работы и сколько денег тратят на хобби. В опросе РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:52

2023-10-23T11:52

2023-10-23T11:52

одноклассники

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сервис Работа.ру и социальная сеть Одноклассники провели исследование и выяснили, чем россияне занимаются после работы и сколько денег тратят на хобби. В опросе приняли участие 2700 респондентов из всех регионов страны.38% опрошенных россиян находят время на хобби после работы и постоянно ими занимаются. 43% отметили, что не успевают уделять им время на регулярной основе. Каждый десятый респондент не имеет хобби, но хочет иметь занятие для души. Еще 9% признались, что не могут найти для себя увлечение.Одно из главных увлечений россиян в послерабочее время — чтение, его назвали 42% респондентов. Интересно, что среди женщин ценителей книг больше, чем среди мужчин — среди женщин 48% любят книги, а среди мужчин таких только 33%. На втором месте по популярности — спорт, им после работы занимаются 31% россиян. На третьем месте — просмотр фильмов и сериалов (29%). 23% респондентов предпочитают готовку и кулинарию. Каждый пятый (20%) опрошенный проводит свободное время за вышиванием и рукоделием. Компьютерные игры и игры на приставках отметили 19% участников опроса. 17% увлекаются дрессировкой и уходом за животными. Еще столько же интересуются разведением цветов и садоводством.По данным Одноклассников, которые проанализировали интерес аудитории к различным тематикам хобби россиян, осенью увеличился интерес к контенту про спорт — охваты групп и блогеров по этому направлению выросли на 48%, люди также стали на на 33% чаще смотреть контент про путешествия. Востребованность материалов про кулинарию увеличилась на 31%, про DIY-контент — на 29%, а про чтение и книги — на 26%.Увлечения мужчин и женщин ожидаемо различаются. Так, например, спорт — второе по популярности занятие после работы у мужчин (31%), у женщин эта активность стоит на четвертом месте (32%). Женщины также в большей степени предпочитают смотреть сериалы и кино, нежели мужчины (34% и 21% соответственно). Тройку после рабочих хобби среди женщин закрывается рукоделие (32%), а у мужчин — компьютерные игры и игры на приставках (27%).Интересно, что почти каждый пятый респондент (19%) вообще не тратит деньги на свои увлечения. В первую очередь так отвечали те, кто увлекается чтением, сериалами и компьютерными играми.54% россиян ежемесячно тратит до 5 тысяч рублей на книги, подписки и рукоделие. 14% респондентов выделяют 6-10 тысяч, в первую очередь, на спорт и животных. От 11 до 15 тысяч рублей в месяц расходуют 6% опрошенных, от 16 до 30 тысяч рублей — 5% респондентов. Только 2% участников опроса расходуют более 31 тысячи рублей. Среди главных статей расхода у таких респондентов — спорт, садоводство и уход за животными.Большинство россиян (58%) хотели бы иметь больше времени на собственные увлечения после работы, так как они помогают расслабиться. 21% опрошенных мечтают зарабатывать на своем хобби. Еще столько же (21%) отмечают, что уделяют своему хобби достаточное количество времени.

https://ria.ru/20231004/odnoklassniki-1900415819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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