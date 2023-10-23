https://ria.ru/20231023/obvineniya-1904599577.html
Экс-премьеру Пакистана Хану предъявили обвинения по делу о гостайне
Экс-премьеру Пакистана Хану предъявили обвинения по делу о гостайне - РИА Новости, 23.10.2023
Экс-премьеру Пакистана Хану предъявили обвинения по делу о гостайне
Лидеру оппозиционной пакистанской партии "Техрик-и-Инсаф", экс-премьеру Пакистана Имрану Хану и вице-председателю партии Шах Махмуду Куреши предъявлены... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:21
2023-10-23T10:21
2023-10-23T10:21
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Лидеру оппозиционной пакистанской партии "Техрик-и-Инсаф", экс-премьеру Пакистана Имрану Хану и вице-председателю партии Шах Махмуду Куреши предъявлены официальные обвинения по делу о разглашении гостайны, сообщает телеканал Geo. Это означает начало судебного разбирательства, в рамках которого доказательства обвинения и обвиняемых записываются, а в дальнейшем протоколируются судом. "Обоим лидерам "Техрик-и-Инсаф" были предъявлены обвинения после того, как они подали ходатайство о прекращении предъявления обвинения. Судья, отклонив ходатайства, заявил, что слушание было назначено для вынесения обвинительного заключения, и оно состоялось. В соответствии с процедурой суд назначил свидетелям явку на 27 октября и отложил заседание на эту дату", - сообщает телеканал. По данным источников, Куреши и Хан не признали себя виновными по предъявленным обвинениям. Дело о разглашении гостайны касается секретной телеграммы, содержащей информацию о том, что американские власти, недовольные нейтральной позицией пакистанского премьера в отношении спецоперации РФ на Украине, хотели, чтобы правительство Пакистана сместило Хана с поста, а взамен пообещали установить "более теплые отношения" со страной, пригрозив изоляцией. Телеграмма была направлена в Исламабад послом Пакистана в Вашингтоне в начале прошлого года. Обвинение утверждает, что Хан и его помощники раскрыли содержание этой телеграммы неуполномоченным лицам и "исказили факты для достижения своих скрытых мотивов и личной выгоды". Также было отмечено, что бывший премьер-министр незаконно хранил копию документа. По словам юристов, согласно пакистанскому закону о государственной тайне, виновный может быть приговорен к тюремному заключению на срок от двух до 14 лет или даже к смертной казни.
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в мире, пакистан, россия, украина, имран хан
В мире, Пакистан, Россия, Украина, Имран Хан
Экс-премьеру Пакистана Хану предъявили обвинения по делу о гостайне
Лидера "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана обвиняют по делу о разглашении гостайны
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости.
Лидеру оппозиционной пакистанской партии "Техрик-и-Инсаф", экс-премьеру Пакистана Имрану Хану и вице-председателю партии Шах Махмуду Куреши предъявлены официальные обвинения по делу о разглашении гостайны, сообщает телеканал Geo
.
Это означает начало судебного разбирательства, в рамках которого доказательства обвинения и обвиняемых записываются, а в дальнейшем протоколируются судом.
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"Обоим лидерам "Техрик-и-Инсаф" были предъявлены обвинения после того, как они подали ходатайство о прекращении предъявления обвинения. Судья, отклонив ходатайства, заявил, что слушание было назначено для вынесения обвинительного заключения, и оно состоялось. В соответствии с процедурой суд назначил свидетелям явку на 27 октября и отложил заседание на эту дату", - сообщает телеканал.
По данным источников, Куреши и Хан не признали себя виновными по предъявленным обвинениям.
Дело о разглашении гостайны касается секретной телеграммы, содержащей информацию о том, что американские власти, недовольные нейтральной позицией пакистанского премьера в отношении спецоперации РФ
на Украине
, хотели, чтобы правительство Пакистана сместило Хана с поста, а взамен пообещали установить "более теплые отношения" со страной, пригрозив изоляцией. Телеграмма была направлена в Исламабад
послом Пакистана в Вашингтоне
в начале прошлого года.
Обвинение утверждает, что Хан и его помощники раскрыли содержание этой телеграммы неуполномоченным лицам и "исказили факты для достижения своих скрытых мотивов и личной выгоды". Также было отмечено, что бывший премьер-министр незаконно хранил копию документа. По словам юристов, согласно пакистанскому закону о государственной тайне, виновный может быть приговорен к тюремному заключению на срок от двух до 14 лет или даже к смертной казни.
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