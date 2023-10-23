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Базу заказчиков целевого обучения сделают на платформе "Работа России" - РИА Новости, 24.10.2023
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20:20 23.10.2023 (обновлено: 10:24 24.10.2023)
https://ria.ru/20231023/obuchenie-1904795892.html
Базу заказчиков целевого обучения сделают на платформе "Работа России"
Базу заказчиков целевого обучения сделают на платформе "Работа России" - РИА Новости, 24.10.2023
Базу заказчиков целевого обучения сделают на платформе "Работа России"
Единую базу данных всех заказчиков целевого обучения сформируют на портале "Работа России", с такой базой сможет ознакомиться любой гражданин и при желании... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-23T20:20
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Единую базу данных всех заказчиков целевого обучения сформируют на портале "Работа России", с такой базой сможет ознакомиться любой гражданин и при желании направить заявку на заключение договора о целевом обучении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России. "Таким образом, на ЕЦП "Работа в России" сформируется база данных всех заказчиков целевого обучения, с которой сможет ознакомиться любой гражданин и при желании направить заявку на заключение соответствующего договора", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что, начиная с приемной кампании 2024/2025 учебного года, механизмы целевого обучения будут усовершенствованы - все предложения о заключении договоров о целевом обучении, а также требования к кандидатам будут размещаться на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России". Эти изменения призваны повысить прозрачность механизма целевого обучения, а также обеспечить доступ к базе данных максимально широкого круга лиц, что будет способствовать увеличению количества заключаемых договоров и заполнению квоты приема "целевиков", пояснили в Минобрнауки.
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Базу заказчиков целевого обучения сделают на платформе "Работа России"

© iStock.com / mediaphotosУченики во время занятий
Ученики во время занятий - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© iStock.com / mediaphotos
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Единую базу данных всех заказчиков целевого обучения сформируют на портале "Работа России", с такой базой сможет ознакомиться любой гражданин и при желании направить заявку на заключение договора о целевом обучении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.
"Таким образом, на ЕЦП "Работа в России" сформируется база данных всех заказчиков целевого обучения, с которой сможет ознакомиться любой гражданин и при желании направить заявку на заключение соответствующего договора", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что, начиная с приемной кампании 2024/2025 учебного года, механизмы целевого обучения будут усовершенствованы - все предложения о заключении договоров о целевом обучении, а также требования к кандидатам будут размещаться на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".
Эти изменения призваны повысить прозрачность механизма целевого обучения, а также обеспечить доступ к базе данных максимально широкого круга лиц, что будет способствовать увеличению количества заключаемых договоров и заполнению квоты приема "целевиков", пояснили в Минобрнауки.
 
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