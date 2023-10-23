https://ria.ru/20231023/obuchenie-1904795892.html

Базу заказчиков целевого обучения сделают на платформе "Работа России"

Базу заказчиков целевого обучения сделают на платформе "Работа России" - РИА Новости, 24.10.2023

Базу заказчиков целевого обучения сделают на платформе "Работа России"

Единую базу данных всех заказчиков целевого обучения сформируют на портале "Работа России", с такой базой сможет ознакомиться любой гражданин и при желании... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-23T20:20

2023-10-23T20:20

2023-10-24T10:24

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Единую базу данных всех заказчиков целевого обучения сформируют на портале "Работа России", с такой базой сможет ознакомиться любой гражданин и при желании направить заявку на заключение договора о целевом обучении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России. "Таким образом, на ЕЦП "Работа в России" сформируется база данных всех заказчиков целевого обучения, с которой сможет ознакомиться любой гражданин и при желании направить заявку на заключение соответствующего договора", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что, начиная с приемной кампании 2024/2025 учебного года, механизмы целевого обучения будут усовершенствованы - все предложения о заключении договоров о целевом обучении, а также требования к кандидатам будут размещаться на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России". Эти изменения призваны повысить прозрачность механизма целевого обучения, а также обеспечить доступ к базе данных максимально широкого круга лиц, что будет способствовать увеличению количества заключаемых договоров и заполнению квоты приема "целевиков", пояснили в Минобрнауки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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