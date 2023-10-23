https://ria.ru/20231023/obstrel-1904738991.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 23.10.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

Украинские войска за пять минут выпустили семь кассетных снарядов по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:54

2023-10-23T16:54

2023-10-23T16:54

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили семь кассетных снарядов по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 16.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 14.25 по 16.40 выпустили еще десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия